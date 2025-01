‘Cuto’ Guadalupe sorprendió con decisión acerca de su futuro: lo aconsejó Jefferson Farfán

El ‘Cuto’ Guadalupe sigue siendo una figura pública muy activa. (Foto: redes sociales)

‘Cuto’ Guadalupe es uno de los exfutbolistas más queridos por los fanáticos. El también influencer compartió su más reciente decisión personal.

Luis 'Cuto' Guadalupe, conocido exfutbolista que pasó por varios clubes, ha sorprendido a muchos con su reciente decisión personal de congelar sus espermatozoides. Esta medida responde a su deseo de mantener abierta la posibilidad de ser padre nuevamente.

En sus declaraciones, el también influencer compartió que su sobrino, el famoso exfutbolista Jefferson Farfán, jugó un papel más que crucial al motivarlo a considerar esta opción.

Jefferson Farfán animó al 'Cuto' a congelar su esperma

“Mi sobrino Jefferson (Farfán) me animó a seguirle los pasos. No cierro la posibilidad a que en algún momento pueda encontrar el amor y que esta persona desee tener un hijo, lo he hecho por no ser egoísta”, detalló en sus redes sociales.

(Fuente: Instagram de Luis Guadalupe)

Además, ‘Cuto’ reveló que planea someterse a una vasectomía próximamente, explicando que esta es la razón detrás de congelar su esperma.

'Cuto' también confirmó que se hará la vasectomía

“Aparte, me haré la vasectomía y por eso es el motivo de congelar mis espermatozoides, quiero tomar precauciones. Si no se da, normal, igual, soy feliz con mis cinco hijos, disfrutando de mi vida y agradecido con Dios por todo lo que me da”, aseguró.

Aunque en la actualidad ‘Cuto’ está inmerso en la gestión de su restaurante y otros proyectos personales, sigue siendo una figura pública muy activa. A menudo, se le puede ver en programas y podcasts como 'Enfocados'.

