Yiddá Eslava sufrió fuerte accidente durante rodaje de su película: ¿que pasó?

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se separaron en octubre de 2023. Foto: captura 'Amor y fuego'

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ Yiddá Eslava preocupó a sus fans al mostrar las heridas que le dejó el accidente.

La actriz Yiddá Eslava enfrenta una de las etapas más complicadas de su carrera luego de verse obligada a detener sus actividades tras sufrir un fuerte accidente mientras filmaba una película. Este incidente ocurre poco tiempo después de haber pasado por una cirugía estética, producto de una situación similar ocurrida meses atrás, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Tras ser protagonista de controversias por las discusiones públicas con su expareja Julián Zucchi, Yiddá decidió enfocar su energía en nuevos proyectos creativos. Recientemente, había compartido con entusiasmo que se encontraba trabajando en la grabación de una película.

PUEDES VER: Ale Baigorria y Said Palao transmitirán su boda en vivo pero pusieron peculiar condición

¿Qué le pasó a Yiddá Eslava?

A través de un video publicado en Instagram, Yiddá Eslava reveló los cuidados médicos a los que fue sometida tras un accidente que le causó un fuerte sangrado en el párpado. Aunque la actriz no brindó detalles precisos sobre cómo ocurrió el incidente, expresó su preocupación por el impacto que esto tendría en sus compromisos profesionales.

En medio de su recuperación, Yiddá comunicó a sus seguidores la imposibilidad de cumplir con algunos compromisos. “Acabo de tener un accidente en pleno rodaje y no voy a poder hacer show mañana. Espero estar mejor para grabar, pero no creo que pueda hacer show. Lo siento mucho”, expresó con evidente pesar.



(Foto: Instagram)

Más tarde, en otras historias de Instagram, Yiddá ofreció un vistazo a su estado de salud y el tratamiento recibido. “Me acabo de enterar de que el párpado se inflama muchísimo, pero, ¿es posible que se inflame tanto y tan rápido?”, comentó sorprendida, mostrando las suturas y el sangrado leve que aún persistía.

Yiddá Eslava ya había sufrido un accidente en ‘Esto es guerra’

En diciembre de 2024, Yiddá Eslava tuvo que someterse a una operación en la nariz debido a una grave fractura sufrida durante su participación en el programa Esto es Guerra como refuerzo en septiembre.

Tras la operación, Yiddá explicó por qué no compartió detalles de inmediato. “¿Por qué no hice historias antes? Porque, chicas, no hemos venido al mundo para dar pena. Solo cosas positivas. El doctor no tocó nada más, esta sigue siendo mi nariz. Le pedí que solo arreglara el tabique”, comentó, dejando en claro que el procedimiento fue estrictamente necesario para tratar el daño causado por el accidente.