¿‘Giselo’ y Janet traicionaron a Ethel Pozo? Esto dijo la conductora sobre su salida de ‘América Hoy’

Ethel Pozo respondió si se sintió traicionada. Foto: captura 'Sin + Que Decir'/América Hoy

Tras haber dejado ‘América Hoy’ a finales de 2025, Ethel Pozo decidió contarlo todo por primera vez, por lo que señaló que sus excompañeros no fueron sinceros con ella.

Ethel Pozo decidió hablar sin filtros sobre su salida de ‘América Hoy’ y reveló un episodio que, según contó, la marcó mucho antes de despedirse del programa. La conductora recordó que se enteró de varios cambios internos cuando la decisión sobre su continuidad ya parecía estar tomada.

Ethel Pozo reveló traición de Janet Barboza y ‘Giselo’

Durante su participación en el podcast ‘Sin + Que Decir’, conducido por María Pía Copello, la hija de Gisela Valcárcel explicó que, en un inicio, pensaba que todos los integrantes de ‘América Hoy’ dejarían el espacio. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a notar señales que le hicieron sospechar que algo distinto estaba ocurriendo dentro de la producción.

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Ethel Pozo contó que Janet Barboza y Edson Dávila ya habrían firmado su renovación en ‘América Hoy’ antes de que terminara el 2025, pero que ella no lo supo hasta el último momento. Incluso relató que durante la grabación navideña del canal la apartaron de la toma principal y apenas apareció una parte de su cabello en el video.

“Ellos sí sabían que se quedaban, yo no tenía la certeza. Yo grabé el video de Navidad y me cortaron, creo que apareció un rulo nomás. No me llamaron para firmar contrato, yo ya intuía lo que pasaba. Ya nadie se dirigía a mí, hablaban con Janet”, relató Ethel, dejando entrever que ya presentía su salida del programa.

Además, la conductora reveló que dos días antes de su último programa fue convocada para grabar el comercial navideño de América. Sin embargo, al llegar, le indicaron que no aparecería en la toma principal y que solo se vería una pequeña parte de ella. “Yo voy a zafarte de la toma, que nunca va a entrar en el video, no va a salir jamás”, contó Ethel Pozo sobre las indicaciones que recibió.



(Fuente: podcast ‘Sin + Que Decir’)

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Ethel Pozo respondió si se sintió traicionada

Ante la consulta de María Pía Copello sobre si sintió que hubo una traición, Ethel Pozo aclaró que su molestia no fue porque sus compañeros siguieran en el programa, sino porque no le contaron lo que realmente estaba pasando. La conductora señaló que, en el caso de Edson Dávila, considera que se equivocó al no ser sincero con ella desde un inicio.

“Es que yo creo que tomó una mala decisión, es que la gente se puede equivocar... debió ser honesto conmigo, pero eso no lo tacha. Siempre nos hemos llevado bien, yo creo que escuchó a quien no debió escuchar”, manifestó sobre Edson Dávila. Además, Ethel precisó que el conductor no le ofreció una disculpa directa como tal, aunque sí lo vio afectado por la situación. “No se disculpó, bueno ese día del set sí se disculpó por no decirlo, sí estaba muy dolido”, expresó la presentadora.