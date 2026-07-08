Zully reveló por qué no podía hacer lives de TikTok y quiénes la habrían perjudicado

Zully contó que pudo recuperar su cuenta después de mucho tiempo. Foto: captura 'Tiempo Muerto'

Aunque es una de las creadoras de contenido más populares de TikTok, Zully estuvo impedida de hacer transmisiones por más de un año. Ella contó lo que pasó.

Zully, una de las creadoras de contenido más virales en TikTok, sorprendió al contar por qué estuvo impedida de hacer transmisiones en vivo durante más de un año. Aunque ya está activa nuevamente en la plataforma, la influencer reveló que pasó por un difícil momento luego de que su cuenta fuera suspendida.

Zully contó por qué TikTok suspendió su cuenta

Durante una conversación, Zully explicó cómo funciona parte de su monetización en redes sociales. Al ser consultada sobre si gana dinero por su contenido o por sus transmisiones, ella aclaró: “Solamente a partir de los lives. Yo monetizo cuando prendo lives o por las canciones que saco, quizás”.

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Sin embargo, la creadora de contenido confesó que durante mucho tiempo no pudo hacer lives porque su cuenta fue baneada. “Sí, me banearon por un año y medio. Cada vez que me creaba otra cuenta, no podía. Es que pasó un problema”, contó Zully, dejando sorprendidos a quienes seguían la conversación.

Luego, explicó que la suspensión habría sido provocada por constantes reportes de varias personas. “Hubo mucha gente que me estaba reportando y me bajaban la cuenta”, señaló. Según Zully, esto le impedía mantenerse activa y generar ingresos a través de sus transmisiones en vivo.



(Fuente: 'Tiempo Muerto')

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¿Quiénes provocaron que TikTok suspenda la cuenta de Zully?

Al ser consultada sobre por qué la reportaban, la influencer respondió sin rodeos: “Simplemente porque les gustaba fastidiar, pues. No querían que prenda lives. Entonces, no podía hacerlo porque me reportaban tanto que llegó un punto en que el mismo TikTok me suspendió”. Con estas palabras, dejó entrever que detrás de la suspensión hubo personas que no querían verla crecer en la plataforma.

Finalmente, Zully contó que pudo recuperar su cuenta después de mucho tiempo. “Pasó un año y recién me la han devuelto. Fue hace unos cinco meses, creo”, indicó. Ahora, la creadora confirmó que ya puede volver a hacer transmisiones en vivo y monetizar con normalidad: “Sí, ya puedo hacerlo” y “Sí, puedo monetizar y todo”.