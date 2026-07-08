Pamela Franco hizo fuerte publicación tras acercamiento de Cueva a Macarena Gastaldo

Pamela Franco no dudó en lanzar fuertes indirectas tras declaraciones de Macarena. (Foto: Pamela Franco - Maca Gastaldo / Instagram)

Tras las fuertes declaraciones de Macarena Gastaldo sobre Cueva, Pamela Franco utilizó sus redes sociales para enviar contundente mensaje.

Las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo sobre Christian Cueva generaron gran revuelo en la farándula. La modelo argentina aseguró que el futbolista habría intentado comunicarse con ella hace aproximadamente un mes, a pesar de maneter una relación con Pamela Franco.

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Pamela Franco envió sorpresivos mensajes tras declaraciones de Macarena Gastaldo

Luego de que estas declaraciones se hicieran virales, Pamela Franco compartió varios mensajes en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta por la polémica.

"Estoy en paz, que no me importa lo que ella dijo, él dijo o ellos dijeron. Lo importante es que las personas que me importan saben quién soy y eso me basta", indica uno de los mensajes que compartió la artista.

Además, la cumbiambera publicó otra reflexión que llamó la atención de sus seguidores: "No se puede pedir ser usado por Dios y al mismo tiempo rentarle la lengua al diablo", mensaje que fue relacionado con las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo.

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Recordemos que la modelo explicó que Christian Cueva intentó saludarla a través de un amigo. Sin embargo, descartó que existiera una intención sentimental y aseguró que actualmente mantiene una relación estable y está comprometida.

Finalmente, Macarena Gastaldo señaló que Pamela Franco no tendría motivos para sentirse incómoda por la situación, ya que ella tiene pareja y no existe ningún interés amoroso con el jugador de Sport Boys.