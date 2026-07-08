María Pía Copello cuestionó incoherencia de Alejandra Baigorria en su defensa a Said Palao

María Pía afirmó que Said es el único responsable de la situación. Foto: captura YouTube

Sin pelos en la lengua, María Pía Copello no dudó en opinar fuertemente sobre todo lo que dijo Alejandra Baigorria en una entrevista para defender a Said Palao.

María Pía Copello se pronunció sobre la actitud de Alejandra Baigorria tras la polémica que involucró a su esposo, Said Palao, durante una despedida de soltero en Argentina. La conductora señaló que no le parecía coherente que la empresaria primero admitiera en redes sociales que no estaba bien, pero luego asegurara que no tendría problema en dejar que Said vuelva a asistir a un evento similar.

María Pía Copello lanzó dura crítica contra Alejandra Baigorria

El tema fue comentado en el pódcast ‘Sin más que decir’, espacio en el que María Pía no estuvo presente cuando Alejandra Baigorria fue entrevistada. Para la conductora, hubo una contradicción en el mensaje de la empresaria, ya que por un lado dejó ver que la situación la afectó, pero por otro salió a respaldar públicamente a Said cuando él presentó su proyecto ‘Chapa tu gringa’.

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María Pía fue clara al decir que le hubiera gustado que sus compañeros del pódcast, Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy, le hicieran preguntas más directas a Alejandra durante la entrevista. Según explicó, considera que se dejó pasar el punto más importante de la conversación y que había temas que merecían ser abordados con mayor firmeza.

“Ella dijo, por ejemplo, que seguiría diciéndole a Said que vaya a despedidas de soltero y que normal. Entonces yo digo: pero no me cuadra mucho, pues, porque ella en realidad dio un comunicado en sus redes donde dijo que no estaba bien. Entonces yo digo, ¿cómo es que lo dejas ir?. Pero a la vez dices: ‘No estoy bien’”, comentó María Pía Copello.



(Fuente: podcast "Sin más que decir")

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María Pía afirmó que Said es el único responsable de la situación

María Pía Copello fue tajante al señalar que | Baigorria quedó en una situación incómoda por responsabilidad de Said Palao. La conductora aseguró que, aunque le tiene aprecio al chico reality, eso no significa que deba evitar decir lo que piensa.

“¿Quién la puso en ese sitio a Alejandra? La puso Said y yo lo puedo estimar mucho a Said, pero uno no puede dejar de decir las cosas como son. O sea, quien la puso en esa posición Alejandra fue él. Entonces, ¿yo qué hubiera hecho? Hubiera dejado que se lo coman los leones el otro día que presentaba su ‘Chapa tu gringa' y hubiera dicho: ‘Habla pues, hijito’. Yo no hubiera hablado por él. Le hubiera dicho: ‘Desarróllate como te desarrollaste en el yate’”, comentó la exconductora de 'Mande quien mande'.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria que no le gustó a María Pía?

En su entrevista con Día D, Alejandra Baigorria recordó que ella estaba al tanto del viaje de Said Palao a Argentina y aseguró que no ve ningún problema en que su esposo vuelva a asistir a una despedida de soltero.

“Claro, obvio. Todos los lugares donde él ha estado yo sabía. Y a mí no me parece nada de malo. La gente me pregunta: ‘¿Y ahora él podría irse de viaje?’. Sí, y yo también. Lo que nosotros hablamos por interno no tenemos que comunicarlo”, manifestó Alejandra Baigorria.