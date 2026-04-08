Israel Dreyfus reveló cuantioso salario de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe' en 'La Manada'

El exchico reality reveló cuánto dinero ganarían Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. (Foto: América TV/ La Manada- Instagram)

El exchico reality dio a conocer el alto salario que cobrarían los integrantes de 'La Manada' en su podcast. El precio sorprendió a muchos cibernautas.

Israel Dreyfus sorprendió a todos al revelar cuánto ganaban los conductores del streaming 'La Manada'. Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales en redes sociales y dejaron en 'shock' a más de un cibernauta.

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Israel Dreyfus reveló cuánto dinero estarían ganando Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe'

Durante el programa 'Sin Más Que Decir', Dreyfus fue consultado sobre los ingresos de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe'. Aunque al inicio dudó en responder, finalmente dejó entrever que cada uno ganaba alrededor de S/40.000 mensuales.

"Con el sueldo de uno pagas toda la producción", comentó, sorprendiendo a sus compañeros por la alta cifra. Sus palabras dejaron a todos en el set sin reacción y generaron un tremendo impacto entre los seguidores del programa.

Ante la polémica, María Pía Copello intentó aclarar que se trata de información no confirmada, ya que no han visto contratos. Por su parte, Flor Ortola también señaló que los datos no son comprobables, aunque igual causaron revuelo.

(Video: Sin Más Que Decir)

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Cabe recordar que 'La Manada' ha estado en el ojo público tras el escándalo que involucró a Mario Irivarren y su expareja Onelia Molina. Este hecho provocó la salida de varias marcas auspiciadoras del espacio.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar a la cifra revelada. Muchos comentaron sorprendidos por los montos, mientras otros debatieron sobre cómo funcionaban los ingresos del programa antes de la polémica.