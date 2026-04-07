Mario Hart tuvo fuerte pérdida en medio de rumores de separación con Korina Rivadeneira

Mediante sus redes sociales, Mario Hart reveló un emotivo mensaje de despedida que sorprendió a sus fans.
Mario Hart conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje en redes sociales, donde anunció una dolorosa pérdida que afecta profundamente a su entorno más cercano en medio de los rumores sobre una posible separación con Korina Rivadeneira.
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Mario Hart tuvo dolorosa pérdida
A través de su cuenta de Instagram, Hart publicó una imagen cargada de recuerdos junto a un emotivo texto que dejó en evidencia el delicado momento emocional que atraviesa.
En su mensaje, el piloto recordó con cariño los años compartidos y la conexión especial que mantenía con su mascota, evidenciando el vacío que deja su partida.
"¡Adiós, mi Maha! ¡Descansa en paz, mi gorda! ¡Mish y yo te vamos a extrañar mucho! Me hubiera encantado darte mucho más amor. 10 años juntos que no se borrarán de mi cabeza", escribió Mario Hart.
(Foto: Mario Hart/ Instagram)
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El mensaje no pasó desapercibido y, entre las reacciones, destacó la de Korina Rivadeneira, quien respondió con un corazón blanco. Este gesto llamó la atención de los usuarios, ya que se produce en medio de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre los esposos.
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