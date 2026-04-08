Stephanie Cayo recibió romántico mensaje de Alejandro Sanz por su cumpleaños

Alejandro Sanz le envió romántico mensaje a Stephanie Cayo. (Foto: Alejandro Sanz/ Instagram)

Alejandro Sanz le envió un emotivo mensaje a su pareja y mostró su lado cariñoso en redes sociales.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor en redes sociales. El reconocido cantante le dedicó un romántico mensaje a la actriz peruana por su cumpleaños. En la imagen publicada, ambos muestran lo felices que están.

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Alejandro Sanz mostró su lado romántico con Stephanie Cayo

A pesar de que la menor de las Cayo había celebrado su cumpleaños días antes junto a su familia y Alejandro, el intérprete de 'Amiga mía', decidió publicar una foto inédita de ambos para saludarla.

"Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre, feliz vuelta al sol Stephanie", escribió el artista, quien acompañó el mensaje con un corazón rojo. En la instantánea se puede ver a los dos partiendo el pastel de cumpleaños.

(Foto: Stephanie Cayo)

A pesar de que ambos no han brindado declaraciones sobre su relación, no dudan en mostrar lo unidos que están. Alejandro Sanz ya conoce a la familia de Stephanie Cayo e incluso se animó a realizar una parrilla previo al santo de la actriz.

Se debe tener en cuenta que la pareja ha intentado vivir su romance en total privacidad; sin embargo, las muestras de afecto en los conciertos de Alejandro Sanz y comentarios en redes hicieron que los fans tuvieran interés en su vínculo.