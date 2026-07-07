Magaly Medina respondió a las pruebas de Jefferson Farfán y le envió contundente mensaje

Magaly Medina anunció demanda contra Farfán. Foto: captura Instagram

La conductora de espectáculos Magaly Medina calificó de "difamatorio y mentiroso" el reportaje publicado por Jefferson Farfán en donde la acusan de no cumplir con su servicio comunitario.

El lunes 6 de julio, Jefferson Farfán difundió en su canal de YouTube un informe donde puso en duda el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina. En el video, el exfutbolista mostró imágenes y registros que, según su versión, demostrarían que la conductora de espectáculos no habría cumplido correctamente con dicha medida.

Ante ello, Magaly Medina decidió pronunciarse luego de ser contactada en vivo por su amiga María Pía en el podcast ‘Sin más que decir’. La popular ‘Urraca’ respondió a las pruebas expuestas por Jefferson Farfán y no dudó en enviarle una fuerte advertencia.

PUEDES VER: Oriana Marzoli explotó contra Austin Palao por dichos a Flavia Laos y negar a su ex Fran Maira

Magaly Medina y su respuesta a Farfán

Durante su descargo, Magaly Medina aseguró que las supuestas pruebas presentadas por Jefferson Farfán ya habían sido revisadas por un juez, quien finalmente las rechazó. La conductora remarcó que no tiene por qué responderle directamente al exfutbolista, sino a la justicia. “Realmente yo no tengo que responderle a él, le tengo que responder a un juez, pero lo que él no cuenta es que él ya fue con esas imágenes ante un juez y el juez lo declaró inadmisible, le dijo ‘esto no pasa’ y él en su berriche porque está acostumbrado que los jueces le hagan caso, en su berrinche, como no se lo han aceptado, él lo hace público", dijo la urraca.

Magaly también cuestionó la forma en que se habría realizado la investigación impulsada por la popular ‘Foquita’, señalando que, a su parecer, fue hecha por personas sin experiencia en este tipo de procesos. Incluso sostuvo que el material presentado no cumplía con los requisitos necesarios para ser tomado en cuenta dentro del caso.

“Él ya lo llevó por el lado judicial y le dijeron ‘no señor, así no se hace esto, es inadmisible’. Estamos en una etapa de ejecución de sentencia, no en etapa de presentación de pruebas, además le objetaron el origen de cada video presentado, cómo lo consiguió, cómo fue que lo hizo. Tiene que decir cómo adquirió sus pruebas, así es, así nos tratan a nosotros cuando vamos al Poder Judicial”, cuestionó Magaly Medina sobre la veracidad de las pruebas de Farfán.

Magaly Medina anunció demanda contra Farfán

Magaly Medina también dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados tras la difusión del informe presentado por Jefferson Farfán. La conductora aseguró que ya conversó con su defensa legal para que tome las medidas necesarias frente a lo que considera un reportaje falso.

"Mi abogado está instruido para iniciar las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso de ayer", afirmó la popular ‘Urraca’, dejando en claro que llevará el tema por la vía legal.

Magaly Medina reveló el servicio comunitario que realiza

Magaly Medina explicó cuál es la labor que realiza actualmente dentro de la parroquia. Según contó, su trabajo está enfocado en ordenar y gestionar una gran cantidad de documentos administrativos, una tarea que cumple fuera de cámaras como parte de su servicio comunitario. La conductora precisó que se encarga de estar “archivando estos rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago”.



(Fuente: Instagram)