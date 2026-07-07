Oriana Marzoli lanzó duras críticas contra Austin Palao por dichos a Flavia Laos y negar a su ex Fran Maira

Oriana Marzoli calificó a Austin Palao como un manipulador y súper machista. Foto: IA ChatGPT

Oriana Marzoli expresó duras críticas contra Austin Palao y afirmó que el tiempo terminó dándole la razón sobre las actitudes del chico reality.

Gran polémica ha causado la participación de Austin Palao en el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2', donde comparte el encierro con su expareja Flavia Laos. El exintegrante de ‘Esto es guerra’ no solo ha sido señalado de tener comentarios desafortunados con la actriz peruana, sino que también negó su relación con la chilena Fran Maira. Ante ello, la expareja de Facundo González, Oriana Marzoli, no dudó en cuestionarlo duramente.

Oriana Marzoli participó como panelista en ‘El Juicio de los Ex’, por lo que no dudó en arremeter contra Austin Palao, luego de que el chico reality asegurara que su vínculo con Fran Maira no fue una relación formal. La española señaló que desde hace dos años ya venía criticando públicamente la actitud de Austin y afirmó que, con el tiempo, los hechos le dieron la razón.

Oriana Marzoli calificó a Austin Palao como un manipulador y súper machista

“Me encanta que de todas formas el tiempo siempre me acabe dando la razón. Yo hace dos años dije muy claramente que él me parecía un manipulador y un súper machista, que no dejaba brillar a Fran, que por cierto sí fue su novia durante 9 meses”, afirmó Oriana Marzoli sobre Austin Palao.

La exchica reality también remarcó que el vínculo entre Austin y Fran no era un secreto, pues, según dijo, ambos fueron vistos públicamente en Perú. Además, criticó que ahora él intente desconocer esa relación. “Aparte de todo esto, también la presentó en un programa en Perú, al que también fui yo en su momento con Facundo. O sea, que deje de ocultar esto, que es evidente para todos”, expresó.

Finalmente, Oriana insistió en que Austin habría tenido una actitud negativa con Fran Maira y recordó que ella ya lo había advertido tiempo atrás. Según comentó, no le sorprendía lo que estaba pasando, aunque sí le generaba molestia. “En todo caso, le hacía lo mismo, no la dejaba brillar. Hay un video espectacular mío donde yo le digo esto. Es que, en fin, qué rabia me da, pero al mismo tiempo me alegra que se esté diciendo él solo y que no pare de cagarla”, cerró.



(Fuente: ‘El Juicio de los Ex’)

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Austin Palao y sus polémicas palabras sobre la forma de vestir de Flavia Laos

El exintegrante de ‘Esto es guerra’ generó polémica luego de opinar sobre la manera de vestir de Flavia Laos. Austin Palao señaló que, desde su punto de vista, en una relación deben existir ciertos límites y que algunas prendas podrían hacer que una persona quede expuesta a comentarios o actitudes irrespetuosas. Sus palabras encendieron el debate entre sus compañeros del reality y también entre los usuarios en redes sociales.

“Ella se viste bonito, ella sexy. Eso también me gusta a mí, eso también me jaló el ojo. Pero si hay límites. Si tienes una relación, no exigirte tan disponible. En el mundo real, donde vivimos, te expones a que te puedan faltar el respeto”, manifestó el chico reality durante su participación en ‘¿Volverías con tu ex?.