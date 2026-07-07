Jefferson Farfán mostró pruebas contra Magaly Medina: ¿no cumplió con el servicio comunitario?

Jefferson Farfán contraataca y revela pruebas contra Magaly Medina. Foto: Instagram/YouTube

La 'Foquita' compartió un reportaje en el que muestra el seguimiento realizado a Magaly Medina con el objetivo de verificar si asistió y cumplió con su servicio comunitario.

Hace unos días, Magaly Medina reaccionó con dureza a las indirectas de Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario y aseguró que las acusaciones carecen de sustento. Durante su programa, la conductora calificó de "osado" afirmar que solo ingresó, firmó y se retiró sin cumplir la jornada, remarcando que no existen pruebas que respalden esa versión.

Además, advirtió que estaba evaluando tomar acciones legales contra quienes continúan difundiendo esas afirmaciones. "Si este señor no demuestra todas las mentiras que está diciendo (...) vamos a querellarlo", sostuvo. Ante ello, este lunes en la noche, Jefferson difundió un reportaje en su canal de YouTube con todas las pruebas que indicarían que Magaly Medina realmente no cumplió con su servicio comunitario.

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Jefferson Farfán contraataca y revela pruebas contra Magaly Medina

Por su parte, el reportaje publicado por Jefferson Farfán asegura que buscó verificar la transparencia del proceso mediante imágenes registradas durante los días del servicio comunitario. "Entonces, si fue validado por los entes correspondientes, quisimos comprobar la transparencia de nuestras autoridades y, sobre todo, la de la señora Magaly Medina", señala el informe antes de explicar que el 7 de abril permanecieron desde las 8:30 de la mañana hasta el final de la jornada en la parroquia sin observar la llegada de la conductora ni de Patrick Llamo.

Respecto al 8 de abril, el material sostiene que la camioneta de Magaly Medina ingresó a la parroquia a las 9:04 de la mañana y que ella descendió un minuto después. Sin embargo, asegura que seis minutos más tarde el vehículo abandonó el lugar. "Entonces surge la pregunta: ¿cómo es que la señora Magaly realizó un servicio comunitario de casi diez horas en tan solo seis minutos? Y todavía habiendo llegado tarde", cuestiona el reportaje.



(Foto: captura YouTube)

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El informe también afirma que continuó monitoreando la parroquia durante toda la jornada. Según las imágenes difundidas, otras personas realizaron las labores de limpieza mientras no se registró un nuevo ingreso de Magaly Medina ni de Patrick Llamo. Incluso, el reportaje sostiene: "Aun así, de buena fe permanecimos atentos a su regreso", pero asegura que la conductora nunca volvió a aparecer en el lugar.