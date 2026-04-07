Carlos Alcántara besó a joven que fue vinculada con Jean Deza y John Kelvin: ¿de quién se trata?

Stefany Camus es la joven que besó apasionadamente a Carlos Alcántara. (Foto: Stefany Camus - Carlos Alcántara/ Instagram)

La joven rubia que fue captada besando a Carlos Alcántara no es ajena a la farándula peruana, ya que fue relacionada con Jean Deza y John Kelvin. ¿Quién es?

Carlos Alcántara está en el 'ojo de la tormenta' tras ser captado en una nueva salida nocturna en Lima. El popular 'Cachín' fue grabado en una discoteca bailando y besando apasionadamente a una modelo tras separarse de su esposa.

Las imágenes fueron difundidas este lunes por el programa 'Q'bochinche', conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre. En el video se observa al protagonista de 'Asu Mare' y 'La Gran Sangre' bailando de forma provocativa con una joven rubia.

El material no quedó ahí. Las mismas imágenes, también replicadas por 'Amor y Fuego', muestran cómo el actor besa a la mujer, quien responde al gesto, evidenciando una cercanía.

(Foto: Amor y Fuego)

¿Quién fue la mujer que besó con Carlos Alcántara?

Según trascendió, la mujer con la que fue vista Carlos Alcántara es Stefany Camus, una modelo e influencer peruana. La joven, que cuenta con una amplia comunidad en redes sociales.

(Foto: Stefany Camus)

También ha sido vinculada anteriormente con figuras como Jean Deza y John Kelvin, lo que añade un nuevo capítulo a esta historia que sigue dando de qué hablar en la farándula local.