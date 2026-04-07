¿Quién es la mujer qué fue ampayada con Federico Salazar en situación comprometedora?

Erika Manrique confirmó que es amiga de Federico Salazar desde hace algún año. (Foto: Magaly TV La Firme / Federico Salazar)

Federico Salazar fue captado en una situación comprometedora con una mujer tras ponerle fin a su matrimonio con Katia Condos. Conoce AQUÍ quién fue ampayado el periodista.

Federico Salazar está en el 'ojo de la tormenta' luego de que se difundieran imágenes junto a una mujer, poco tiempo después de confirmarse su separación de Katia Condos. El video generó diversas reacciones entre los seguidores de la pareja.

La situación tomó mayor fuerza cuando 'Magaly TV La Firme' reveló la identidad de la mujer que aparece en las imágenes. Se trata de Erika Manrique, una figura conocida en Chollywood por su cercanía con Geny Alves y Deysi Araujo.

¿Qué vínculo tiene Federico Salazar con Erika Manrique?

El programa de Magaly TV mostró imágenes exclusivas del preciso momento en que Salazar llega a la vivienda de Manrique, evidenciando un nivel de confianza que no pasó desapercibido. Las escenas avivaron las sospechas de un posible vínculo sentimental entre ambos.

Ante ello, Erika Manrique decidió pronunciarse y aclarar su relación con el periodista. En un inicio, fue enfática en señalar: "No somos pareja", aunque no descartó que exista algo más.

"Yo vivo sola, no tengo a quién darle explicaciones. Soy una mujer libre y él también", expresó, dejando entrever que ambos estarían en una etapa de salidas sin compromiso formal.

(Foto: Magaly TV La Firme)

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Manrique sorprendió al revelar que conoce a Federico Salazar desde hace muchos años y que mantienen contacto frecuente. Incluso, aseguró que él suele visitarla y que continuarán viéndose en el futuro.