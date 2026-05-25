Nicola Porcella confesó cuánto dinero ganó en 'La casa de los famosos México'

Nicola Porcella reveló que ganó 4 mil dólares semanales en 'La casa de los famosos México'. (Foto: Nicola Porcella/ Instagram)

El exintegrante de 'Esto es Guerra' confesó el exorbitante monto que le pagaban en 'La casa de los famosos México' y dejó en shock a sus fans.

Nicola Porcella sorprendió al revelar cuánto dinero ganaba semanalmente durante su participación en 'La casa de los famosos México', programa que terminó impulsando su carrera en México y convirtiéndolo en uno de los favoritos del público.

Nicola Porcella confesó que ganaba 4 mil dólares en 'La casa de los famosos México'

Durante una conversación en el programa de Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner, el exchico reality confesó que aceptó entrar al reality por motivos económicos, ya que atravesaba una complicada situación personal. "Causa, yo lo hice por plata. Estaba jodido, jodido", comentó con sinceridad.

Nicola Porcella detalló que recibía 4 mil dólares por cada semana que lograba mantenerse dentro de la casa. Según explicó, al inicio pensó que sería uno de los primeros eliminados debido a que el público mexicano casi no lo conocía.

"Yo dije, me van a eliminar primero porque no me conocen. Entonces iba pasando y yo me acostaba bien: cuatro mil más, cuatro mil… Esa era mi cabeza", contó entre risas el también exintegrante de 'Esto es guerra'.

(Foto: La casa de los famosos México)

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Sin embargo, su personalidad terminó conectando con los televidentes y poco a poco se convirtió en uno de los participantes más queridos de la temporada, especialmente por la amistad que formó con Wendy Guevara, una de las figuras más populares del reality.