Esposa de André Carrillo confirmó separación y lanzó explosivas acusaciones contra el jugador

Suhaila Jad confesó que atravesó etapas difíciles junto a André Carrillo. Foto: Instagram

Tras varios días de especulaciones, Suhaila Jad oficialmente dio a conocer el fin de su relación con el futbolista peruano André Carrillo.

Hasta hace unas semanas, el futbolista peruano André Carrillo parecía vivir un entorno familiar tranquilo y feliz junto a su esposa e hijos. Sin embargo, fue su propia esposa, Suhaila Jad, quien en los últimos días empezó a evidenciar, poco a poco, que detrás de la aparente solidez de su relación existían muchas mentiras y engaños.

Luego de varias historias de Instagram en las que la propia Suhaila Jad dio a conocer algunos presuntos engaños de André Carrillo, finalmente este domingo publicó un extenso comunicado en el que confirmó la ruptura de su matrimonio y lanzó serias acusaciones contra el futbolista peruano.

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Suhaila Jad confirmó ruptura con André Carrillo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una nueva publicación en la que expresó un fuerte y emotivo mensaje sobre lo vivido. “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme. Mientras tanto, yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia, sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas y acompañando incondicionalmente”, escribió, generando gran impacto entre sus seguidores.

En otra parte de su pronunciamiento, Suhaila Jad explicó que permaneció junto a André Carrillo principalmente por sus hijos y por el deseo de mantener una familia, a pesar de atravesar momentos difíciles a nivel emocional. “Quiero dejar en claro que yo seguía ahí (repito, equivocadamente) únicamente por amor y por mis hijos. Me fui hace meses, con la conciencia tranquila, sabiendo que yo sí amé, cuidé, respeté y protegí a mi familia. Nadie tiene derecho a hacer vivir una vida a una persona engañada que jamás hubiera elegido”, sentenció.



(Foto: Instagram)

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Suhaila Jad confesó que atravesó etapas difíciles junto a André Carrillo

La modelo Suhaila Jad también dejó entrever que durante su relación vivió situaciones que la afectaron profundamente, tanto en lo físico como en lo emocional. “Me robó lo que debieron ser algunos de los momentos más especiales de mi vida y se convirtieron en sufrimiento, tristeza, soledad y supervivencia. Se aprovechó de mi amor real, genuino y puro, de mi sueño de tener mi propia familia”, señaló, dejando entrever el difícil proceso que atravesó.

Finalmente, Suhaila Jad confesó que por mucho tiempo vivió en silencio, tratando de mantener la estabilidad de su hogar y proteger a sus hijos. “Mi cuerpo y mi mente pedían a gritos que me fuese, pero no soportaba la idea de que mis hijos no tuvieran el hogar que siempre soñé para ellos”, añadió la modelo, quien explicó que la situación le generó un fuerte desgaste emocional.