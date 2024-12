Renato Rossini Jr. admitió que tuvo relación con Ale Fuller e hizo revelación inesperada

Renato Rossini Jr. había sido captado con Ale Fuller en varias ocasiones. (Foto: redes sociales)

El exconcursante de ‘Gran Hermano Argentina’, Renato Rossini Jr., ha causado revuelo con sus recientes declaraciones, las cuales probablemente no serán del agrado de Ale Fuller.

El exconcursante de 'Gran Hermano Argentina', Renato Rossini Jr., finalmente aclaró los rumores sobre su vida sentimental al confirmar que mantuvo una relación con la actriz peruana Ale Fuller. Durante una reciente entrevista en el programa LAM, el modelo compartió detalles inéditos sobre su romance con la influencer, dejando a sus seguidores sorprendidos.

Renato Rossini, quien destacó por su polémica participación en ‘Gran Hermano Argentina’, siempre fue reservado sobre su relación con Ale Fuller. A pesar de que en varias ocasiones dejaron entrever que había algo más entre ellos, nunca confirmaron abiertamente su noviazgo. No fue hasta su aparición en LAM que Rossini decidió aclarar la situación y reveló que efectivamente estuvieron en un romance.

¿Qué dijo Renato Rossini Jr. sobre su relación con Ale Fuller?

"Quería aprovechar para mandarle un beso a Ale, es una chica que me enseñó muchísimo en la relación, si no fuera por ella no sería lo que soy", reveló Renato Rossini Jr., sorprendiendo a los conductores del programa argentino LAM.



(Foto: Instagram)

PUEDES VER: Luciana Fuster respondió tras ser criticada por su marca de ropa

Sin embargo, Renato Rossini Jr. ha encendido las redes sociales al revelar un secreto de su relación con Ale Fuller que nadie conocía. Según el joven, fue él quien decidió terminar la relación con la popular influencer y actriz. "Yo fui quien decidió poner punto final a nuestro noviazgo", afirmó el modelo.

Renato Rossini habló sobre Pablo Heredia, ex de Ale Fuller

Renato Rossini no solo se refirió a su relación con Ale Fuller, sino que también fue interrogado sobre su vínculo con Pablo Heredia, el exnovio de la actriz. La pregunta surgió debido a la estrecha relación que ambos, Fuller y Heredia, habían tenido en el pasado. Sin embargo, Rossini negó conocer al actor argentino.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!