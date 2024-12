Tilsa Lozano le hace una advertencia a Jackson Mora y se viraliza su comentario

Tilsa Lozano y Jackson Mora no tienen hijos. (Foto: redes sociales)

La ‘Vengadora’ volverá a los escenarios y esta noticia no le habría gustado mucho a su esposo Jackson Mora.

Tilsa Lozano, exmodelo y cantante conocida como la famosa ‘Vengadora’, está viviendo una etapa feliz al retomar su carrera musical y trabajar en el lanzamiento de su nueva canción. No obstante, este regreso a la música parece no ser del total agrado de su esposo, Jackson Mora, quien ha expresado algunas dudas sobre este nuevo capítulo en la vida de Tilsa.

Tilsa Lozano y fuerte mensaje para Jackson Mora

"No está muy contento, pero no le queda otra, ja, ja, ja. Él sabe con quién se casó, a mí no me sacó de un convento, sabía quién era Tilsa Lozano", resaltó la modelo, entre risas. También señaló que, aunque Jackson Mora no es tóxico, tiene algunas actitudes típicas del "clásico macho peruano".

"Durante muchos años yo lo apoyé en el crecimiento de su carrera, y ahora le toca a él apoyarme a mí", agregó la modelo para destacar que debe haber un equilibrio en su relación con Jackson Mora.

De otro lado, Tilsa Lozano señaló que el lanzamiento de su nuevo tema ‘Escuchamos, pero no juzgamos’ será el próximo 27 de diciembre en una fiesta en Barranco. Además, reveló que prepara más sorpresas para el 2025.

Tilsa Lozano afirma que tiene buena relación con el padre de sus hijos

En declaraciones para América TV, la ‘Vengadora’ también contó que tiene una buena relación con Miguel Hidalgo, el padre de sus hijos. "Es un gran papá y nos llevamos súper, somos amigos. Mi esposo y el padre de mis hijos son grandes personas, eso le tengo que agradecer a la vida", expresó.

