Korina Rivadeneira confesó lo que realmente ocurrió con Mario Hart y reveló quién puso fin a la relación

Korina confesó cómo iniciaron los problemas en su relación con Mario. Foto: Instagram

Por primera vez y tras recibir fuertes críticas en redes sociales, Korina Rivadeneira decidió contar su verdad sobre lo ocurrido con Mario Hart.

Korina Rivadeneira decidió romper su silencio y contar públicamente algunos detalles sobre el final de su relación con Mario Hart. A través de un video compartido en sus redes sociales, la modelo venezolana explicó que durante todo este tiempo prefirió mantenerse alejada de las declaraciones porque su principal preocupación era proteger a sus hijos y evitar que la situación familiar tuviera una mayor exposición.

La modelo también dejó claro que sus declaraciones no buscan generar ataques contra Mario Hart ni convertirlo en el responsable de lo ocurrido. “No estoy haciendo este video para que ataquen a Mario o que cambien la dirección del odio hacia él, no, estoy haciendo este video porque yo también tengo derecho a defenderme y contar parte de la historia que yo viví”, indicó.

Korina Rivadeneira aseguró que fue Mario Hart quien terminó la relación

Fueron en total 7 videos que Korina Rivadeneira publicó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue su versión sobre quién tomó la decisión de terminar la relación. Korina aseguró que fue Mario Hart quien dio el primer paso para ponerle fin y que esta situación ocurrió en más de una ocasión.

“Yo no terminé la relación, quien terminó la relación fue Mario, él decidió darle fin y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Esta vez yo estuve 100% de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más. Yo acepté y decidí reconstruir mi vida”, señaló.



(Fuente: Instagram)

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Korina confesó cómo iniciaron los problemas en su relación con Mario

Asimismo, Korina Rivadeneira contó que los problemas entre ambos no comenzaron recientemente. Según explicó, su relación llevaba varios años atravesando diferencias y uno de los momentos que marcó un antes y un después llegó cuando se convirtió en madre por primera vez. Desde entonces, aseguró, las distintas formas de pensar y afrontar la vida comenzaron a hacerse más evidentes.

“Mario y yo somos personas muy distintas, pensamientos de vida completamente extremos y cuando nosotros empezamos a salir a mí me enamoró ese punto de encuentro, el hacer deportes extremos, el que nos reíamos siempre, la pasábamos bien, disfrutábamos juntos... Cuando yo me convierto en mamá, empiezan las diferencias y no hubo forma de llenar nunca un punto de encuentro”, comentó la modelo al recordar cómo fue cambiando la dinámica entre ambos.

Korina también habló sobre lo difícil que fue para ella combinar la maternidad con sus responsabilidades laborales. La venezolana sostuvo que nunca dejó de trabajar, incluso durante el embarazo y después del nacimiento de su hija. “Trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir, estaba 100% dedicada a mi hija, trabajé estando embarazada, trabajé recién dada a luz, llevaba a mi hija para mis grabaciones, nunca dejé de trabajar”, acotó.