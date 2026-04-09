Ricardo Mendoza tomó sorprendente decisión tras 'romper' su compromiso con Katya Mosquera

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera se volvieron a comprometer. (Foto: Ricardo Mendoza/ Instagram)

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera, mamá de su hijo, anunciaron importante decisión que tomaron luego de romper su compromiso.

Ricardo Mendoza sorprendió a la farándula local tras revelar en una entrevista con Magaly Medina que rompió su compromiso con Katya Mosquera. Sin embargo, aclaró que la relación no llegó a su fin, lo que generó confusión entre sus seguidores.

Según contó el humorista, una de las razones de esta decisión fue que tuvo que destruir el anillo de compromiso que le había entregado a su pareja. Esta inesperada confesión dejó a muchos intrigados sobre el verdadero estado de la relación.

Katya Mosquera confirmó que se volvió a comprometer con Ricardo Mendoza

Ante ello y luego de meses, Katya Mosquera decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. La novia de Ricardo Mendoza compartió una serie de fotografías que mostrarían lo que habría sido su pedida de mano, revelando detalles inéditos de ese momento especial.

En las imágenes se aprecia a la pareja disfrutando de una cena en Maido, considerado uno de los mejores restaurantes del mundo. La publicación mostró el ambiente romántico que vivió la pareja.

(FOTO: Katya Mosquera/ Instagram)

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Además, Katya Mosquera le dedicó un emotivo mensaje a Mendoza, resaltando sus cualidades como pareja y padre. "Gracias por ser ese novio tan cómplice y protector, ese padre tan amoroso…", escribió.

Asimismo, sorprendió al asegurar que aceptaría nuevamente casarse con él. "Te diría que sí, por segunda y mil veces", expresó, dejando claro que, pese a los altibajos, la relación sigue firme y con planes a futuro.