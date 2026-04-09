Tula le envia emotivo mensaje de despedida a su hija: "Soy una mujer fuerte.."

La hija de Tula Rodríguez estudiará en el extranjero y su mamá le dedicó tierno mensaje. (Foto: Tula/ Instagram)

En sus redes sociales, Tula le envió un sentido mensaje a Valentina Carmona y reveló que su vida cambiará totalmente.

Tula Rodríguez atraviesa un momento muy emotivo en su vida personal. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que mostró su lado más sensible ante la próxima partida de su hija Valentina Carmona.

Semanas atrás, la familia ya había vivido momentos difíciles debido a la operación de Valentina, quien se sometió a una cirugía ortognática. Este proceso marcó una etapa importante para la joven, que ahora se prepara para un nuevo cambio en su vida.

Tula Rodríguez reveló que Valentina estudiará en el extranjero

Valentina decidió viajar al extranjero para continuar sus estudios universitarios. Esta noticia ha generado una mezcla de emociones en la conductora, quien siempre ha mantenido una relación muy cercana con su hija.

En un video, Tula confesó lo duro que es para ella este momento. "Es un video difícil… Valentina se va a vivir fuera del Perú sin mí", expresó, dejando ver la tristeza que siente ante la distancia que pronto enfrentarán.

(FOTO: Tula Rodríguez)

La conductora explicó que su dolor no se debe a lo que vivirá su hija, sino a la separación. Al haber sido siempre muy unidas, siente que esta etapa representa un gran cambio en su vida diaria.

Pese a todo, Tula Rodríguez aseguró que apoya completamente a su hija. Confía en los valores que le ha inculcado y está segura de que le esperan grandes oportunidades, aunque ahora le toque acompañarla desde lejos en sus logros y desafíos.