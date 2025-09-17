Anuncian el regreso de 'Camp Rock 3' con los Jonas Bothers pero sin Demi Lovato

La franquicia ‘Camp Rock’ empezó en 2008. Foto: Instagram

La filmación ya arrancó en Vancouver con la incorporación de nuevos talentos juveniles, mientras los Jonas Brothers vuelven a dar vida a los integrantes de Connect 3.

Este miércoles, Disney+ confirmó el regreso de 'Camp Rock' con una tercera película que reunirá a los hermanos Jonas, Joe, Nick y Kevin, en sus roles originales. Demi Lovato no formará parte del reparto actoral, pero sí estará detrás de cámaras como productora ejecutiva.

Los Jonas Brothers estarán en ‘Camp Rock 3’

La plataforma anunció que los Jonas Brothers interpretarán nuevamente a Shane, Nate y Jason Gray, mientras que Maria Canals-Barrera volverá a dar vida a la madre de Michi Torres, personaje principal de las dos películas anteriores protagonizadas por Lovato.

A la historia se suman nuevos personajes, como Sage (Liamani Segura), una joven valiente y determinada, y su hermano Desi (Hudson Stone). También estarán Rosie, la prodigio del chelo (Lumi Pollack), el baterista Cliff (Casey Trotter), Callie, líder en coreografías (Brooklynn Pitts), la influencer Madison (Ava Jean) y Fletch, el rebelde del campamento (Malachi Barton).

La franquicia ‘Camp Rock’, que empezó en 2008 y continuó con Camp Rock: The Final Jam en 2010, sigue siendo una de las producciones originales más exitosas y recordadas de Disney Channel, ocupando un lugar destacado entre sus mejores películas.



(Foto: Instagram)

¿De qué tratará ‘Camp Rock 3’?

La trama de ‘Camp Rock 3’ comienza cuando Connect 3, la banda integrada por Shane, Nate y Jason, pierde la oportunidad de presentarse como teloneros en una importante gira. Ante ello, los hermanos regresan a Camp Rock con la misión de encontrar a la nueva estrella que podría convertirse en la próxima sensación musical.

En el campamento, los jóvenes participantes deberán competir por un premio soñado: ser los encargados de abrir el show de su grupo favorito. Entre desafíos, emociones y rivalidades, la historia mostrará cómo la competencia pone en juego amistades y vínculos. Según adelantó Disney, la película ya está en producción, aunque todavía no tiene fecha confirmada de estreno.