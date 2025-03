Ariana Grande reveló foto sobre cómo luciría en su vejez: el resultado fue sorprendente

Ariana Grande es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. (Foto: redes sociales)

Ariana Grande en una reciente publicación compartió con sus millones de fans cómo se vería en el futuro. Conoce los detalles.

El más reciente cambio de imagen de Ariana Grande ha generado un gran revuelo entre sus seguidores, quienes quedaron impactados al ver su versión envejecida.

El pasado 28 de marzo, la estrella pop de 31 años estrenó el cortometraje 'Brighter Days Ahead', el cual acompaña la edición de lujo de su álbum 'Eternal Sunshine'. En los primeros segundos del video, aparece una versión mayor de la cantante, una transformación que tomó a todos por sorpresa.

Un cambio radical con detalles realistas

En el clip, Ariana Grande interpreta nuevamente a Peaches, el personaje principal de su video 'We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)'. Sin embargo, en esta ocasión, la artista aparece con arrugas protésicas en el rostro y cuerpo, además de lucir una peluca de cabello gris.

(Foto: People)

La historia del cortometraje muestra a Peaches acudiendo a Brighter Days Inc., un centro especializado en "restauración de memoria avanzada". Allí, la protagonista tiene la oportunidad de reconectarse con su versión más joven y revivir momentos "preciados y dolorosos", según la descripción publicada en YouTube.

Pequeños detalles que hacen la diferencia

A pesar de la transformación drástica, hay elementos icónicos en el look de Grande que se mantienen intactos. Desde su característica manicura francesa hasta su inconfundible coleta rizada y vestuario en tonos pastel, cada detalle refuerza la autenticidad de su personaje y hace que la evolución de Peaches sea aún más creíble.

La propia Ariana compartió en sus historias de Instagram una selfie en la que se pueden apreciar de cerca sus arrugas artificiales y cabello plateado, lo que permitió a sus seguidores ver de primera mano el realismo del maquillaje utilizado.



(Foto: redes sociales)

