Ariana Grande recibe emotivo respaldo de su madre tras críticas por su apariencia física

La mamá de Ariana Grande no dudó en respaldar a su hija. (Foto: Ariana Grande / Instagram)

Joan Grande salió en defensa de la cantante luego de que usuarios expresaran preocupación por su imagen tras el estreno de 'Petal'.

Ariana Grande volvió a estar en el centro de la atención luego del estreno del videoclip de 'Petal', canción que da nombre a su octavo álbum de estudio. Las imágenes del proyecto generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios expresaron preocupación por la apariencia física de la cantante.

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Ariana Grande recibió emotivo respaldo de su madre ante críticas

Ante la polémica, su madre, Joan Grande, decidió pronunciarse públicamente con un emotivo mensaje de apoyo hacia su hija. El comentario rápidamente se volvió viral y fue recibido con cariño por los seguidores de la artista.

La reacción de Joan ocurrió pocos días después de que se conociera que Ariana Grande planea alejarse temporalmente de la exposición pública al finalizar su gira 'Eternal Sunshine', con la intención de enfocarse en su bienestar luego de años bajo la mirada constante de los medios.

La cantante compartió en Instagram imágenes detrás de cámaras del videoclip de 'Petal', donde mostró diferentes estilos y escenas que forman parte de la propuesta visual del álbum. Sin embargo, algunos usuarios centraron sus comentarios en su aspecto físico.

(Foto: Ariana Grande/ Instagram)

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Además del respaldo de su madre, otras personas cercanas a Ariana, como el estilista Law Roach y el director Christian Breslauer, también mostraron su apoyo en la publicación con mensajes y emojis de cariño.

El álbum 'Petal', lanzado el 31 de julio, ha generado gran expectativa entre sus fanáticos y se mantiene entre las tendencias en plataformas digitales, marcando una nueva etapa en la carrera musical de la cantante.