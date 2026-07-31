Kate Cassidy aclara la polémica tras borrar los tatuajes dedicados a Liam Payne

La influencer explicó que nunca quiso eliminar el significado del homenaje. (Foto: Kate Cassidy/ Instagram)

La influencer explicó por qué decidió someterse a un tratamiento con láser y respondió a quienes cuestionaron su amor por el cantante

Kate Cassidy volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de aparecer en un video sometiéndose a un tratamiento con láser para eliminar los tatuajes que se hizo en homenaje a Liam Payne. La influencer fue duramente cuestionada por algunos usuarios, quienes pensaron que buscaba dejar atrás el recuerdo del cantante.

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Kate Cassidy reveló por qué se borró los tatuajes en homenaje a Liam Payne

Tras la polémica, Kate decidió aclarar la situación y aseguró que su decisión no tiene nada que ver con sus sentimientos hacia el exintegrante de One Direction. Según explicó, el verdadero motivo fue el resultado estético de los tatuajes.

Después de la muerte de Liam Payne, en octubre de 2024, la modelo se tatuó unas pequeñas alas de ángel en los dedos y el número 444, un símbolo muy especial para ambos. Incluso, en varias ocasiones expresó públicamente el amor que sentía por el artista.

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Sin embargo, Kate reveló que los tatuajes no quedaron como esperaba. "Decidí eliminar algunos tatuajes que quedaron mal hechos. Eventualmente volveré a hacérmelos", escribió en la publicación.

La influencer explicó que quería un diseño de líneas finas, pero el resultado terminó siendo "grueso y pesado". Además, señaló que la ubicación de los tatuajes le dificultaba usar anillos con comodidad.