Iris Fest por la alimentación presentará a La Mosca Tsé-Tsé y Los Amigos Invisibles

La jornada contará con la participación de las bandas internacionales La Mosca Tsé-Tsé y Los Amigos Invisibles. Foto: CRP

Tras el éxito de su primera edición, regresa el Iris Fest, esta vez para sumarse a la lucha contra el hambre en el Perú, con el respaldo del Banco de Alimentos.

Iris Fest por la Alimentación se realizará el próximo 26 de septiembre en el Círculo Militar, con el firme objetivo de recaudar fondos en beneficio de familias de escasos recursos.

Por ello, “Ahora te toca a ti” armar el plan perfecto para disfrutar con tu papá o con esa persona a la que no ves desde hace tiempo, recordar canciones que forman parte de tu historia y crear juntos un nuevo momento inolvidable.

La jornada contará con la participación de las bandas internacionales La Mosca Tsé-Tsé y Los Amigos Invisibles, que llevarán al público por un emocionante viaje a la nostalgia. Además, se sumarán las agrupaciones nacionales Bareto y Olaya Sound System.



(Foto: Difusión)

El plan es único y perfecto. Además, podrás aprovechar la promoción de 2x1 en entradas a través de Ticketmaster, una gran oportunidad para invitar a la persona que prefieras.