Harry Styles sufre aparatosa caída en pleno concierto en México y preocupa a fans

A pesar de sufrir la aparatosa caída, Harry reanudó su show en México. (Foto: Harry Styles/ Instagram)

Las lluvias le jugaron una mala pasada al artista, quien perdió el equilibrio frente a miles de fanáticos.

Harry Styles protagonizó un inesperado momento durante su segundo concierto en México, luego de resbalarse en pleno escenario frente a miles de fanáticos. El incidente ocurrió el 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros, donde el cantante británico continúa con su gira 'Together, Together'.

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Harry Styles sufrió aparatosa caída durante su concierto

La presentación se desarrolló con normalidad, aunque estuvo marcada por la preocupación de los asistentes debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital mexicana. Incluso, el espectáculo comenzó con algunos minutos de retraso por las condiciones climáticas.

El accidente ocurrió cuando Harry recorría una de las pasarelas del escenario mientras cantaba y bailaba. Al llegar a una zona mojada, perdió el equilibrio y terminó en el suelo, desatando gritos de sorpresa y preocupación entre el público.

Ante esta situación, el artista reaccionó con total tranquilidad, se levantó a los pocos segundos y continuó con el concierto como si nada hubiera pasado, lo que provocó una fuerte ovación de sus seguidores.

(Foto: SaulZamora03)

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Aunque la caída no pasó a mayores, muchos fanáticos se preguntan si el golpe podría afectar las próximas fechas que Harry Styles tiene programadas en México. Por ahora, el cantante no ha informado sobre alguna lesión y su gira continúa según lo previsto.