BTS le da la espalda a los Grammy 2027 y explica la contundente razón

BTS reveló por qué no participará en los Premios Grammy 2027 y sorprendió a fans. (Foto: BTS / Instagram)

El grupo surcoreano anunció que no postulará su música porque considera que el arte no debe dividirse por idiomas ni regiones.

BTS anunció que no participará en el proceso de postulación para los Premios Grammy 2027. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el grupo explicó que desea que su música sea escuchada y apreciada sin ser dividida por regiones o idiomas.

"Este año decidimos no presentar nuestra música a los Grammy. Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, sin que sea dividida por regiones o idiomas", señalaron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en el mensaje dirigido a sus seguidores.

¿Por qué BTS no postuló a los Grammy 2027?

La decisión llega meses después de que la Academia de la Grabación anunciara la creación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, que debutará en la edición 2027 de los premios. La nueva categoría ha generado debate entre artistas y fanáticos sobre la forma en que se clasifica la música.

Por su parte, HYBE, la agencia que representa a BTS, aclaró que la decisión fue tomada únicamente por los integrantes del grupo y que otros artistas del sello podrán postular a los Grammy si así lo desean.

(Foto: BTS / Instagram)

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Con este anuncio, BTS reafirmó su postura de que la música debe trascender las barreras del idioma y las etiquetas, un mensaje que fue ampliamente respaldado por millones de integrantes de ARMY en todo el mundo.