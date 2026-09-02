Ariana Grande rompe en llanto en su último concierto antes de tomarse un descanso

Ariana Grande se despidió de sus seguidores durante su concierto. (Foto: Ariana grande/ Instagram)

La cantante cerró su gira 'Eternal Sunshine' en Londres con un emotivo mensaje y entre lágrimas frente a miles de seguidores.

Ariana Grande emocionó a sus seguidores durante el último concierto de su gira 'Eternal Sunshine' en Londres. La cantante se despidió entre lágrimas y agradeció el cariño que recibió durante sus presentaciones.

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Ariana Grande se despidió de sus fans durante su último concierto

La artista, conocida también por su papel en 'Wicked', se presentó ante un recinto lleno en el O2 Arena. Durante el show, aseguró que siempre recordará con cariño esta etapa junto a sus fanáticos.

"Solo quería darles las gracias", dijo Grande mientras recibía una gran ovación. También agradeció por los 10 conciertos que realizó en Londres y los 41 shows que formaron parte de su gira.

La despedida llega después de que se conociera que la cantante planea alejarse por un tiempo de la vida pública. En los últimos meses, además, ha recibido mucha atención y comentarios sobre su apariencia física, algo que también ha generado preocupación entre sus seguidores.

Un representante de la artista señaló que Grande se tomará un "merecido descanso" de las actividades y apariciones públicas que han estado acompañadas de una constante exposición.

Grande también decidió no participar en una nueva producción del musical 'Sunday in the Park with George'. La cantante aclaró que su decisión de alejarse de los focos no fue impulsiva y que la había planeado desde hace mucho tiempo."Es necesario establecer límites. A veces los seres humanos necesitamos un descanso", afirmó.