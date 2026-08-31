Taylor Swift sorprende con millonaria donación a mujer gravemente herida

Taylor Swift se solidarizó con la víctima e hizo que sus fans se sumen a la causa. (Foto: The New York Times)

Taylor Swift conoció la historia de una auxiliar de enfermería que sufrió un grave accidente y decidió apoyarla con una importante suma de dinero.

Taylor Swift volvió a sorprender con un gesto de solidaridad luego de conocer la historia de Ashley Taunton, una auxiliar de enfermería que resultó gravemente herida tras ser atropellada mientras intentaba ayudar a unos adolescentes en una carretera de Rhode Island.

Taylor Swift donó fuerte suma de dinero a enfermera que sufrió grave accidente

El accidente ocurrió el pasado 18 de julio, cuando Taunton circulaba por la I-95 Sur y decidió detenerse al ver a un grupo de jóvenes al costado de la vía. Sin embargo, otro vehículo perdió el control y terminó impactando contra ellos.

La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus heridas. Entre sus lesiones se encontraban una disección bilateral de la arteria carótida interna, daños en el hígado y el bazo, fracturas de costillas y una rotura de diafragma.

Ante los elevados gastos médicos, Laura Ortelt creó una campaña en GoFundMe para apoyar a Ashley y su familia con los costos que no cubría el seguro. La sorpresa llegó cuando Taylor Swift habría realizado una donación de 50 mil dólares.

(Foto: NBC)

Además, el 28 de agosto, la cantante dejó un mensaje en la campaña en el que expresó sus mejores deseos para la recuperación de Ashley y envió cariño a su familia. El gesto generó gran emoción entre los allegados de la mujer.

Ashley Taunton aseguró sentirse profundamente agradecida por el apoyo de Taylor. La donación también motivó a los seguidores de Swift a colaborar con la campaña, muchos de ellos realizando aportes de 13 dólares, en referencia al número de la suerte de la artista.