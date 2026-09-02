Black Eyed Peas Lima 2026: todo los que debes saber sobre su esperado concierto en el Arena 1 Park

El concierto de Black Eyed Peas en Arena 1 Park contará con accesos peatonales y vehiculares. Foto: Instagram

La banda estadounidense Black Eyed Peas vuelve a Lima este 2 de septiembre de 2026 para presentarse en Arena 1 Park. Conoce el horario, accesos, setlist y todos los detalles del esperado concierto en Perú.

Black Eyed Peas ya se encuentra en Perú para reencontrarse con sus fans hoy 2 de septiembre en Arena 1 Park. Tras 15 años sin presentarse en el país, la agrupación estadounidense regresa con un concierto que promete una noche llena de música, nostalgia y mucha energía.

Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo subirán al escenario con un espectáculo que combinará sus grandes éxitos con una puesta en escena de alto nivel. La banda, reconocida por fusionar el pop con el hip hop y otros sonidos, buscará hacer cantar y bailar al público peruano con los temas que marcaron a toda una generación.

PUEDES VER: Taylor Swift sorprende con millonaria donación a mujer gravemente herida

¿A qué hora abren las puertas del concierto de Black Eyed Peas?

Black Eyed Peas se presentará este 2 de septiembre de 2026 en Arena 1 Park de Lima. Las puertas del recinto abrirán desde las 5:00 p. m., mientras que la banda estadounidense tiene programado iniciar su esperado concierto a las 9:30 p. m.

¿Cuáles son los accesos para el concierto de Black Eyed Peas?

El concierto de Black Eyed Peas en Arena 1 Park contará con accesos peatonales y vehiculares señalizados para facilitar el ingreso del público este 2 de septiembre de 2026. El mapa muestra las zonas del recinto, rutas de llegada y puntos de acceso ubicados en los alrededores de la avenida Costa Verde y avenida Bertolotto, en Lima.



(Foto: Instagram)

Setlist del concierto de Black Eyed Peas

Este será el setlist de su concierto en Lima este 2 de septiembre de 2026 en Arena 1 Park:

'Let’s Get It Started'

'Boom Boom Pow'

'Rock That Body'

'Ritmo (Bad Boys for Life)'

'Mamacita'

'Mabuti'

'Bebot'

'Scream & Shout'

'#ThatPower'

'Pump It'

'Seven Nation Army'

'Don’t Stop the Party'

'Where Is the Love?'

'The Time (Dirty Bit)'

'I Gotta Feeling'

'Meet Me Halfway'.