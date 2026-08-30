¿Karol G y Bruno Mars ya son pareja? La cantante publicó fotos que han dejado en shock a todos

Karol G sorprendió con cariñosas imágenes junto a Bruno Mars. Foto: Instagram

Los afamados artistas Karol G y Bruno Mars han compartido fotografías que han hecho estallar las redes sociales.

Karol G y Bruno Mars volvieron a causar furor en redes sociales luego de protagonizar nuevas imágenes que rápidamente se volvieron tendencia entre sus seguidores. Este 29 de agosto de 2026, la cantante colombiana sorprendió al publicar una galería de fotografías junto al artista estadounidense.

Karol G sorprendió con cariñosas imágenes junto a Bruno Mars

La intérprete de ‘Tusa’ compartió un total de 10 fotos en las que aparece con Bruno Mars durante diferentes momentos relacionados con su reciente colaboración musical. Las postales muestran la buena química que existe entre ambos artistas y dejaron a sus fanáticos atentos a cada detalle.

Entre las imágenes destacan momentos de celebración, como un pastel con el mensaje “Welcome Karol G”, además de fotografías de ambos juntos y sobre un escenario. La publicación consiguió rápidamente miles de interacciones y comentarios en Instagram, donde los usuarios no tardaron en reaccionar a su cercanía.

La publicación llegó pocas horas después de que Bruno Mars también sorprendiera con un mensaje en sus redes sociales. “Cuando lo único que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”, escribió el cantante junto a un corto reel en el que aparece paseando en un automóvil y con una expresión pensativa.



(Foto: Instagram)

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¿Karol G y Bruno Mars son novios?

Hasta el momento, Karol G y Bruno Mars no han confirmado que exista una relación sentimental entre ellos. Las especulaciones sobre un posible romance surgieron principalmente por sus recientes publicaciones y por la cercanía que ambos han mostrado, pero ninguno ha asegurado públicamente que sean pareja.

Los rumores tomaron más fuerza luego de que Bruno Mars compartiera un video en Instagram con la canción ‘STILL’ y el mensaje: “Cuando todo lo que quieres es paz pero te estás enamorando de una latina”. Aunque algunos fans interpretaron estas palabras como una posible indirecta para Karol G, hasta ahora no existe una confirmación oficial de un romance entre ambos artistas.