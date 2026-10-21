Ariana Grande vive dolorosa pérdida y conmueve a sus fans con desgarradora despedida

Ariana Grande reveló que su querida mascota falleció. (Foto: Ariana Grande / IG)

Ariana Grande atraviesa uno de sus momentos más tristes tras perder a alguien muy especial. Su mensaje de despedida conmovió a miles de seguidores.

Ariana Grande atraviesa un difícil momento tras anunciar la muerte de Coco, su querida perrita que la acompañó durante más de 17 años. La cantante compartió varias fotografías junto a su mascota en redes sociales y le dedicó unas emotivas palabras para recordar el amor que compartieron.

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Ariana Grande reveló que su mascota falleció y le dedicó emotivo mensaje

La artista expresó su tristeza por la partida de su compañera y agradeció el cariño que recibió de ella durante todos estos años. A través de un mensaje, dejó en claro lo importante que fue Coco en su vida y la huella que dejó en su corazón.

"Dulce, increíble y hermosísima Coco... Estoy tan orgullosa de ti. Gracias por tu amor y por bendecir este planeta con tu presencia física durante más de diecisiete maravillosos años", escribió Ariana Grande en su publicación.

La cantante también destacó la alegría que su mascota llevaba a cada lugar al que iba. "Haces que donde quiera que vayas sea un lugar más hermoso", expresó, antes de despedirse con una promesa que conmovió a sus seguidores: "Te extrañaré todos los días y te llevaré siempre en mi corazón. Te quiero muchísimo, dulce niña".

(Foto: Ariana Grande / IG)

Ariana Grande compartió tiernos recuerdos junto a Coco

Junto a su mensaje, la intérprete publicó una serie de fotografías que muestran la conexión especial que tenía con su perrita. En una de las imágenes, aparece sosteniendo su pequeña cabeza entre las manos mientras la mira directamente a los ojos. En otra, le da un tierno beso en la frente.

Las imágenes también muestran a ambas abrazadas y recuerdan momentos importantes de su vida juntas, como la celebración del cumpleaños número 17 de Coco, en la que la mascota tuvo una torta con forma de hueso.

Coco acompañó a Ariana Grande desde antes de que alcanzara la fama mundial y estuvo presente durante distintas etapas de su carrera. Por ello, su partida representa una dolorosa despedida para la artista, quien recordó a su fiel compañera con amor y gratitud.