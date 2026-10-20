EJAE, voz de Rumi en 'Las Guerreras K-pop', se casó con Sam Kim en íntima ceremonia

La voz de 'Las Guerreras K-pop' tuvo una romántica boda. (Foto: EJAE/ IG)

La voz de Rumi en 'Las Guerreras K-pop' vive un momento especial en su vida personal. Conoce cómo fue la boda de EJAE y Sam Kim.

EJAE, la cantante que da voz a Rumi en la exitosa película 'Las Guerreras K-pop', se casó con el músico Sam Kim el pasado 17 de octubre de 2026. La pareja celebró su unión en una ceremonia íntima rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

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EJAE de 'Las Guerreras K-pop' se casó con Sam Kim

Según informó la revista Vogue, la boda se realizó en el jardín Stage 28, un lugar especial para la artista, pues solía recorrer sus colinas durante su infancia junto a su abuelo. Además, el espacio tenía un significado familiar, ya que su hermano también celebró allí su matrimonio.

Uno de los detalles que llamó la atención fueron los elegantes atuendos de los novios. EJAE lució tres diseños durante la celebración: un vestido personalizado de Danielle Frankel para la ceremonia, una creación de Zac Posen para la recepción y un tercer traje para disfrutar de la fiesta.

Por su parte, Sam Kim llegó a la ceremonia con un esmoquin oscuro hecho a medida y luego sorprendió con un elegante conjunto blanco, también diseñado por Zac Posen.

(Foto: Vogue)

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La historia de amor de ambos comenzó en mayo de 2017, cuando un amigo en común los presentó para trabajar en un proyecto musical. Lo que empezó como una colaboración terminó convirtiéndose en una relación sentimental que se fortaleció con el paso de los años.

En junio de 2025, Sam Kim le pidió matrimonio a EJAE en un parque de Brooklyn que tenía un significado especial para ambos. Ahora, casi diez años después de conocerse, los artistas sellaron su amor con una boda que combinó música, elegancia y recuerdos familiares.