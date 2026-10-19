Selena Gomez reveló cómo su adicción a la nicotina afectó su voz

La cantante sorprendió al revelar que vapeaba con frecuencia y aprovechó para advertir a sus seguidores.
Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al revelar el motivo por el que su voz ha cambiado en los últimos años. La cantante y actriz contó que el consumo frecuente de vapeadores con nicotina influyó en este cambio y reconoció que dejar ese hábito ha sido muy difícil.
PUEDES VER: Liam Payne cumple dos años de fallecido y aún no hay fecha para el juicio por su muerte
Selena Gomez reveló que su adicción a la nicotina cambió su voz
La confesión la hizo a través de sus historias de Instagram, donde habló abiertamente sobre su experiencia y aprovechó para advertir a sus fanáticos sobre los riesgos de consumir estos productos.
"No voy a poder cambiar mi voz. Vapeaba mucha nicotina", expresó la intérprete de 'Lose You to Love Me'. Con estas palabras, explicó que su voz ya no es la misma y que el consumo de nicotina formó parte de lo que vivió durante los últimos años.
La artista también se dirigió a las personas que consumen vapeadores o que están pensando en comenzar a hacerlo. "Es muy difícil dejar la nicotina... solo quería decir que, si estás pasando por eso o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena", manifestó.
(Foto: Selena Gomez / IG)
PUEDES VER: BTS: Jimin celebró su cumpleaños luciendo un chullo y emocionó a ARMY de Perú
Además, Selena respondió a quienes han criticado su voz en redes sociales. La cantante dejó claro que no le preocupan esos comentarios y que cada persona es libre de decidir si quiere escucharla o no.
"Es una tontería. Me cambió la voz. Así que, si no les gusta escuchar mi voz, es totalmente comprensible. No me importa. Simplemente no la escuchen", dijo entre risas.
¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!