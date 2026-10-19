Selena Gomez reveló cómo su adicción a la nicotina afectó su voz

Selena Gomez confesó que su voz cambió por consumir mucho vape. (Foto: Selena Gomez / IG)

La cantante sorprendió al revelar que vapeaba con frecuencia y aprovechó para advertir a sus seguidores.

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al revelar el motivo por el que su voz ha cambiado en los últimos años. La cantante y actriz contó que el consumo frecuente de vapeadores con nicotina influyó en este cambio y reconoció que dejar ese hábito ha sido muy difícil.

PUEDES VER: Liam Payne cumple dos años de fallecido y aún no hay fecha para el juicio por su muerte

Selena Gomez reveló que su adicción a la nicotina cambió su voz

La confesión la hizo a través de sus historias de Instagram, donde habló abiertamente sobre su experiencia y aprovechó para advertir a sus fanáticos sobre los riesgos de consumir estos productos.

"No voy a poder cambiar mi voz. Vapeaba mucha nicotina", expresó la intérprete de 'Lose You to Love Me'. Con estas palabras, explicó que su voz ya no es la misma y que el consumo de nicotina formó parte de lo que vivió durante los últimos años.

La artista también se dirigió a las personas que consumen vapeadores o que están pensando en comenzar a hacerlo. "Es muy difícil dejar la nicotina... solo quería decir que, si estás pasando por eso o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena", manifestó.

(Foto: Selena Gomez / IG)

Además, Selena respondió a quienes han criticado su voz en redes sociales. La cantante dejó claro que no le preocupan esos comentarios y que cada persona es libre de decidir si quiere escucharla o no.

"Es una tontería. Me cambió la voz. Así que, si no les gusta escuchar mi voz, es totalmente comprensible. No me importa. Simplemente no la escuchen", dijo entre risas.