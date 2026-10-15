BTS: Jimin celebró su cumpleaños luciendo un chullo y emocionó a ARMY de Perú

Jimin celebró su cumpleaños utilizando un chullo peruano. (Foto: BTS/ IIG)

¡No olvida al Perú! Jimin compartió fotos de su cumpleaños y se mostró luciendo un chullo.

El 13 de octubre, Jimin celebró un año más de vida y compartió en sus redes sociales fotos inéditas de su celebración y una de las instantaneas sorprendió al ARMY peruano, ya que el cantante se animó a usar el chullo.

Jimin no olvida al Perú y sorprende al lucir un chullo peruano

El integrante de BTS publicó en su cuenta de Instagram una foto luciendo el chullo que le regalaron en Perú, esta instantanea sorprendió a sus seguidores peruanas, quienes durante su visita al país no dudaron en celebrar su cumpleaños con diversas actividades.

Recordemos que Jimin tiene una conexión muy especial con el territorio peruano. El cantante coreano reveló que le gustaría conocer Machu Picchu, ya que considera muy atractiva la historia inca.

(Foto: Jimin / IG)

Jimin de BTS lloró durante concierto de Chile

Durante su show, sus compañeros no dudaron en cantarle Happy Birthday y colocarle una corona con un pin que decia: "Es mi cumpleaños". Este momento generó un gran asombro en Jimin, ante ello, sus compañeros corrieron a abrazarlo.

"Los amo. Colombia fue realmente genial; Perú tambien. Gracias", indicó el cantante coreano tras mostrarse emocionado por el cariño que está recibiendo en Sudamérica.