Liam Payne cumple dos años de fallecido y aún no hay fecha para el juicio por su muerte

El caso de Liam Payne aún no tiene juicio contra los acusados. (Foto: Billboard)

Han pasado dos años desde la muerte del artista, pero el caso aún no llega a juicio. Conoce quiénes son los acusados y qué se sabe sobre el proceso judicial.

A dos años de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, los dos hombres acusados de suministrarle drogas antes de su fallecimiento esperan en libertad el inicio del juicio oral en Argentina. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado una fecha para el proceso.

Según fuentes judiciales, todavía se realizan peritajes a los teléfonos celulares del cantante y de los acusados. Estos análisis forman parte de las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos antes de la muerte del artista.

Liam Payne cumple 2 años de fallecido y juicio contra acusados no tiene fecha

Payne falleció el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Desde entonces, la Justicia investiga a las personas que tuvieron contacto con él durante sus últimos días.

Los acusados son Braian Nahuel Paiz, un camarero que conoció al cantante en un restaurante de Puerto Madero, y Ezequiel David Pereyra, quien trabajaba en el hotel donde se hospedaba el artista. Ambos enfrentan cargos por el presunto suministro de estupefacientes a cambio de dinero, delito que contempla penas de entre cuatro y 15 años de prisión.

La causa sufrió demoras por un conflicto entre la Justicia nacional y la de la ciudad de Buenos Aires sobre qué jurisdicción debía llevar el caso. Finalmente, el expediente quedó a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 15 y fue elevado a juicio oral.

El pasado 25 de marzo, la jueza Karina Andrade concedió la libertad a ambos acusados, quienes cumplían arresto domiciliario. La magistrada consideró que no existían riesgos procesales que justificaran mantenerlos privados de libertad. Ahora, se espera la fecha del juicio mientras continúan los peritajes.