Ariana Grande vuelve a presumir su amor por Ricky Alvarez con inesperadas fotografías

Ariana Grande compartió románticas fotos junto a su novio. (Foto: Ariana Grande / IG)

La artista no pasó desapercibida al publicar una imagen en la que aparece abrazando al bailarín y otra en la que le da un tierno beso en la frente.

Ariana Grande volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir nuevas fotografías junto a Ricky Alvarez, bailarín con quien retomó su relación sentimental. La cantante publicó en Instagram una serie de imágenes en las que ambos aparecen abrazados y demostrando su cariño.

Ariana Grande mostró su lado romántico junto a Ricky Alvarez

La publicación llegó después de que la pareja fuera captada durante la Maratón de Nueva York, donde acudieron para alentar a los participantes de la competencia. En una de las fotografías, Ariana aparece abrazando a Ricky, mientras él la sostiene de la cintura. También compartió una imagen en la que le da un beso en la frente.

El carrusel, publicado este lunes, incluyó además selfies, fotografías de sus mascotas y una imagen en la que la artista muestra su nuevo corte de cabello. La cantante acompañó las postales con un emoji de corazón y recibió comentarios de distintas figuras del espectáculo, entre ellas Rachel Zegler, Michelle Visage, Jeff Goldblum y su hermano Frankie Grande.

(Foto: Ariana Grande/ IG)

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Pero antes de compartir estas imágenes, Ariana y Ricky ya habían sido vistos juntos en las calles de Manhattan. Ambos participaron en una iniciativa que buscaba entregar mensajes de ánimo a los corredores de la maratón.

La creadora de contenido Ella Schweiger se acercó a la pareja para invitarlos a escribir palabras de aliento. Ariana aceptó la propuesta y dejó el mensaje: “¡Lo lograste!”, acompañado de corazones. Además, firmó la nota con los nombres de ambos: “Ari + Ricky”.