TAEMIN arrancó con rotundo éxito su gira 'Liminal' en México y se acerca a Lima

Las entradas están a la venta por Teleticket. (Foto: Difusión)

TAEMIN ya está en tierras latinas, y cada vez más cerca de pisar el Perú por primera vez para agrado de sus miles de taemates.

Tras su destacada presentación en el “Coacheclla 2026”, el ícono del k-pop mundial , TAEMIN ya está en tierras latinas, y cada vez más cerca de pisar el Perú por primera vez para agrado de sus miles de taemates.

TAEMIN, quien inició la gira latinoamericana “Liminal” en México con un rotundo sold out en Monterrey , tiene previsto presentarse hoy en México DF, luego el martes 2 de noviembre en Santiago de Chile, el viernes 6 en el Arena Monumental de nuestra capital y el 8 en Sao Paulo.

“Cuando estoy en mis conciertos, realmente siento que el amor está presente, y esta gira latina será más que especial para mí“ comentó el cantante coreano quien además tiene muchas expectativas por conocer nuestro país y en especial nuestra gastronomía….”El cariño y la energía de los taemates peruanos es alucinante y además quiero comer la exquisita comida peruana de la que tanto me han hablado” agregó TAEMIN.

Acompañado de un staff de más de 40 personas entre bailarinas, vestuaristas, maquilladores, técnicos de sonido, luces , efectos especiales y staff de management y seguridad, TAEMIN ofrecerá una puesta en escena teatral y contemporánea que combina su repertorio solista con nuevos hits que suman más de una veintena de canciones.

El concepto visual y escénico denominado “Liminal” destaca por sus coreografías de precisión milimétrica , una fuerte carga artística y diversos cambios de outfits que reflejan las diversas etapas de su carrera.

En el aspecto técnico, TAEMIN traerá innovación en plataformas y escenarios 360° grados, pantallas led tridimensionales y visuales, ingeniería de audio avanzada y efectos 3D, elevadores, y pirotecnia ,láser y luces de última tecnología.

El posible set list tiene incluídos los temas de “Float”, “Guilty”, “Want” “Idea”, “Advice”, “Frankestein”, “Move”, “1004”, “Heaven”, “Gooey”, “This is the end”, “Criminal” entre muchos más.

Cabe mencionar que Iguana Perú , acaba de lanzar nuevos beneficios como plus en los últimos tickets disponibles para vivir la experiencia con TAEMIN desde presenciar el soundcheck y tomarse una foto con el artista, que pueden ser adquiridos con cualquier medio de pago en la plataforma digital de Teleticket. Las zonas y precios van desde s/.240 Tribuna, s/.400 Platinum y s/.560 Vip.