¡Michael Jackson vuelve a Lima!: This is Michael regresa al Perú con su World Tour 2027

THIS IS MICHAEL presenta una puesta en escena de primer nivel. Foto: Difusión

El espectáculo internacional dedicado al Rey del Pop regresa al Perú de la mano de Lenny Jay, reconocido por su extraordinaria interpretación de Michael Jackson y autorizado por la familia Jackson para realizar este tributo.

¡La magia del Rey del Pop vuelve a Lima! Tras la extraordinaria acogida del público y el éxito de ventas de su primera presentación, THIS IS MICHAEL, considerado uno de los espectáculos tributo más importantes del mundo dedicado a Michael Jackson, anuncia su esperado regreso al Perú como parte de su nuevo WORLD TOUR 2027.

Esta nueva edición llega de la mano de Lenny Jay, reconocido internacionalmente por su extraordinaria interpretación de Michael Jackson. Su parecido físico, talento vocal, movimientos y capacidad para recrear la esencia del Rey del Pop lo han convertido en uno de los intérpretes más destacados de este género. Además, cuenta con la autorización de la familia Jackson para realizar este espectáculo tributo.

El espectáculo contará nuevamente con Jennifer Batten, la legendaria guitarrista que acompañó a Michael Jackson durante sus históricas giras mundiales Bad, Dangerous y History. A ella se suma Don Boyette, reconocido bajista que también formó parte de la banda que acompañó al Rey del Pop.

La participación de ambos músicos convierte esta nueva edición en una experiencia excepcional: una oportunidad de disfrutar en vivo de artistas que fueron parte de la historia musical de Michael Jackson y que ahora vuelven a interpretar su legado sobre el escenario.

Debido a la gran acogida de los fans y a la expectativa generada por el regreso del espectáculo, la producción ha confirmado una primera función para el 9 de octubre de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Considerando que se trata de un evento pensado para disfrutar en familia y que reúne a distintas generaciones, se abrirá una segunda fecha, cuyo anuncio se realizará próximamente.

Además, próximamente se anunciará una importante provincia del Perú que también recibirá esta producción internacional, permitiendo que más peruanos puedan vivir la experiencia THIS IS MICHAEL.

THIS IS MICHAEL presenta una puesta en escena de primer nivel, con músicos en vivo, bailarines, coreografías impactantes, cambios de vestuario y una producción audiovisual que transporta al público a los conciertos más memorables del Rey del Pop.

Desde clásicos inmortales como 'Billie Jean', 'Thriller', 'Beat It', 'Smooth Criminal', 'Man in the Mirror' y 'Black or White', hasta sus coreografías más emblemáticas, cada momento está diseñado para revivir la energía, la música y la magia que convirtieron a Michael Jackson en una leyenda mundial.

El espectáculo ha recorrido escenarios internacionales y conquistado al público de distintos países, consolidándose como una de las producciones tributo más destacadas de su circuito, con importantes convocatorias y funciones agotadas.

Las entradas estarán disponibles desde el martes 3 de noviembre a través de Ticketmaster, con una preventa especial que ofrecerá descuentos con cualquier medio de pago, por tiempo limitado y hasta agotar stock.