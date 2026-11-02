Omar Courtz llega a Lurín Live con sold out: nuevas entradas y transporte para disfrutar de su concierto

Omar Courtz es uno de los grandes fenómenos de la nueva música urbana. Foto: Difusión

El concierto del artista puertorriqueño mantiene su fecha del sábado 28 de noviembre. La nueva locación contará con más de 3,000 espacios de estacionamiento, buses de retorno hacia distintos puntos de Lima y nuevas entradas a la venta desde el 3 de noviembre.

La expectativa por Omar Courtz en Lima sigue creciendo. Tras agotar todas las entradas disponibles en pocas horas, para garantizar la realización del espectáculo, el artista puertorriqueño llevará su esperado 'Por Si Mañana No Estoy World Tour' a Lurín Live, ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur. El espectáculo mantiene su fecha original, el sábado 28 de noviembre, y contará con nuevas opciones de acceso, estacionamiento y transporte para facilitar la experiencia de los asistentes.

Esta actualización permitirá habilitar nuevas entradas, que estarán disponibles desde el martes 3 de noviembre a través de Ticketmaster.pe, brindando una nueva oportunidad a los fans que no consiguieron boletos durante la primera etapa de venta.

TODAS LAS FACILIDADES PARA LLEGAR Y REGRESAR

Uno de los aspectos importantes de esta nueva locación será la implementación de alternativas de transporte para facilitar el desplazamiento del público. Para llegar a Lurín Live, los asistentes podrán utilizar las diferentes rutas de transporte público que conectan con la zona, así como disponer de estacionamientos para más de 3,000 vehículos entre autos y motos. Los espacios de estacionamiento estarán disponibles para la venta desde el martes 3 de noviembre a través de Ticketmaster.pe.

Para el retorno, la producción habilitará un servicio especial de buses con rutas hacia diversos puntos de la ciudad, incluyendo Lima Centro y Lima Norte. Los traslados estarán disponibles para la venta desde el viernes 6 de noviembre en Ticketmaster.pe, permitiendo que los asistentes puedan organizar con anticipación su regreso después del espectáculo. Asimismo, se implementarán operativos de seguridad dentro y fuera del recinto, brindando las condiciones necesarias para el desarrollo del evento y la atención al público.



(Foto: Difusión)

INFORMACIÓN PARA LOS ASISTENTES

Las personas que adquirieron sus entradas y no puedan asistir debido al cambio de locación recibirán un correo electrónico de Ticketmaster con la información correspondiente sobre el procedimiento para solicitar la devolución de su dinero. Por otro lado, quienes aún no son parte de este gran concierto podrán acceder a las nuevas entradas desde el martes 3 de noviembre a través de Ticketmaster.pe.

Conocido también como “Ousi”, Omar Courtz es uno de los grandes fenómenos de la nueva música urbana y llega al Perú en uno de los momentos más importantes de su carrera. Su crecimiento internacional está impulsado por el éxito de 'POR SI MAÑANA NO ESTOY', su segundo álbum de estudio lanzado en febrero de este año, e incluyendo los hits Koko, De Lejitos Remix, Luces de Colores y más. La producción reúne 18 canciones y colaboraciones con importantes figuras de la música y ya superó los 1,000 millones de reproducciones.

La respuesta del público peruano ya está confirmada: un SOLD OUT inicial en pocas horas. Ahora, Omar Courtz se prepara para protagonizar una de las grandes citas de la música urbana de este año.

Datos:

OMAR COURTZ – POR SI MAÑANA NO ESTOY WORLD TOUR

Sábado 28 de noviembre | Lurín Live (km 32 de la Panamericana Sur)

Nuevas entradas: martes 3 de noviembre en Ticketmaster.pe.