Integrantes de BTS enloquecen a ARMY Perú al hablar en español en pleno show

BTS habló en español y causó furor en sus fans. Foto: captura TikTok

¡Euforia total! BTS resaltó el ceviche y afirmó que el Perú es clave en su primer concierto en el estadio San Marcos.

BTS hizo vibrar el Estadio San Marcos durante su primera presentación en Lima y sorprendió a las ARMY al dirigirse al público en español. Los integrantes destacaron la importancia de su llegada al país y aseguraron que “Perú es clave”, además de reconocer que esperaron mucho tiempo para finalmente presentarse ante sus seguidores peruanos.

Durante el concierto, el grupo también destacó la gran cantidad de asistentes que llegaron al recinto y adelantó que sería una noche inolvidable. BTS aseguró que las ARMY habían llenado el estadio y expresó su emoción por compartir este esperado encuentro con el público de Lima.

BTS habló en español y causó furor en sus fans

Jungkook fue uno de los primeros integrantes en saludar a las asistentes desde el escenario. El cantante expresó sus deseos para esta primera fecha en la capital peruana y manifestó: “Buenas noches Lima, es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”.

Por su parte, V causó furor entre las fans al utilizar una conocida expresión peruana para saludar. “Hola, causas, yo soy V. Ustedes llenaron este estadio gigante. ¿Están listos para una noche loca?”, dijo el integrante de BTS, provocando gritos y reacciones entre el público.

PUEDES VER: V de BTS prueba el ceviche en Lima y revela qué fue lo que más le gustó

Jin aprendió español para ARMY

Otro momento especial estuvo protagonizado por Jin, quien contó que se preparó en español para poder comunicarse con las ARMY. El cantante afirmó “Perú es el mejor” y “Perú es Clave”, además de confesar que “el ceviche es delicioso” y asegurar que “las ARMY son hermosas”. También agradeció la presencia de los fans y destacó que esta era la primera visita de BTS al Perú.



(Fuente: hedyclover)