BTS en Perú: fechas, a qué hora empieza el concierto, setlist y puertas de ingreso

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La espera terminó para los ARMY. BTS llegará a Lima para ofrecer tres esperados conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial BTS World Tour Arirang. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se encontrarán con sus fans peruanas por primera vez
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¿A qué hora empieza el concierto de BTS?
Para quienes ya tienen sus entradas, es importante tener en cuenta los horarios establecidos por la organización. El registro para los asistentes que cuentan con acceso al soundcheck será hasta las 2:00 p. m., mientras que el ingreso para Campo comenzará a las 4:00 p. m. y el de Tribunas a las 5:00 p. m.
El inicio del espectáculo está programado para las 8:00 p. m., aunque estos horarios podrían presentar modificaciones por motivos de fuerza mayor.
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Setlist de BTS en Lima para sus conciertos
Otra de las grandes dudas entre los ARMY es conocer las canciones que BTS interpretará durante sus presentaciones en Lima. A continuación, te daremos el setlist de BTS. ¡Toma nota!
- Posible setlist de BTS
- 'Hooligan'
- 'Aliens'
- 'Run BTS (remix)'
- 'They Don't Know 'Bout Us'
- 'Like Animals'
- 'FAKE LOVE'
- 'SWIM'
- 'Merry Go Round'
- '2.0'
- 'NORMAL'
- 'Not Today'
- 'MIC Drop'
- 'FYA'
- 'Fire'
- 'Body to Body'
- 'IDOL'
- Posible encore
- 'Come Over'
- 'Butter'
- 'Dynamite'
- 'Mikrokosmos'
- 'I Need U'
- 'Please'
- 'Into the Sun'
Concierto de BTS en Lima: Puertas de ingreso por zonas
Los ARMY que asistirán a los conciertos de BTS en Lima deberán tener en cuenta las puertas de ingreso asignadas según la zona de sus entradas. La organización habilitó diferentes accesos para facilitar el ingreso al Estadio San Marcos.
- Campo A: Puerta 1, con acceso por la avenida Venezuela. Este punto también recibirá a parte del público con acceso al Soundcheck.
- Campo C: Puerta 3, ubicada en la avenida Universitaria. El ingreso estará habilitado desde las 4:00 p. m.
- Campo B: Puerta 8, por el lado de la avenida Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial.
- Tribunas: Puertas 5 y 6, ubicadas en la zona de la avenida Amézaga, con rutas diferenciadas para Occidente, Norte y Sur.
(Foto: Ticketmaster)
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