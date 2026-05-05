Met Gala 2026: así se creó el vestido viral “de película” de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter arrasó en la Met Gala 2026. Foto: MTV

Sabrina Carpenter tomó como referencia un clásico del cine de la época dorada de Hollywood, la película Sabrina (1954).

Uno de los looks más comentados de la Met Gala 2026 fue el de Sabrina Carpenter, quien además tuvo el rol de coanfitriona del evento junto a grandes figuras como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Su participación la puso en el centro de todas las miradas desde su llegada.

Sabrina Carpenter arrasó en la Met Gala 2026

Bajo la temática “Arte del vestuario” y el dress code “La moda es arte”, la cantante de 'Manchild' sorprendió con un vestido hecho completamente de rollos de película. El diseño estuvo a cargo de Jonathan Anderson, director creativo de Dior, quien apostó por una propuesta creativa y muy llamativa.

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Esta fue la cuarta vez que Sabrina Carpenter asiste a la gala anual, que en esta edición también celebró una nueva exposición del Instituto del Traje e inauguró su nueva sede en las Galerías Condé M. Nast, dentro del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El evento volvió a reunir lo mejor de la moda y el arte en un solo lugar.

En años anteriores, la artista ya había dejado huella con sus looks en la Met Gala: en 2022 llevó un conjunto dorado de Paco Rabanne, en 2024 apostó por un vestido bicolor de Oscar de la Renta y en 2025 sorprendió con un traje sin pantalón de Louis Vuitton diseñado por Pharrell, mostrando siempre una evolución en su estilo.



(Fuente: Vogue)

¿Cómo se hizo vestido de Sabrina Carpenter?

En una entrevista con Vogue durante la transmisión oficial, Sabrina Carpenter confirmó que su vestido fue elaborado completamente con rollos de película, un detalle que la hizo muy feliz por lo original de la propuesta.

“Todo está hecho de película, lo cual es mi sueño. Jonathan Anderson, el genio que es, y Dior, todo el equipo, son increíbles. No puedo expresar (lo suficiente) mi amor y gratitud hacia ellos”, declaró la artista, destacando el trabajo creativo detrás del diseño.

Además, la cantante explicó que participó en el proceso creativo junto a su estilista Jared Elner. “Con Jared Elner, mi estilista, lo combinamos todo. Es asombroso. Es de la película Sabrina, que es una de mis favoritas de todos los tiempos”, comentó, haciendo referencia al filme de 1954 protagonizado por Audrey Hepburn.