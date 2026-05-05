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Selvámonos Oxapampa anuncia Villa Selvalocos, su exclusivo resort oficial

Martes, 5 de mayo de 2026 11:00

Selvámonos refuerza su visión de ofrecer una experiencia cada vez más integral. Foto: Difusión

Selvámonos Oxapampa celebra 17 años este 27 y 28 de junio con un cartel encabezado por Cafres y Bandalos Chinos, y sorprende con el lanzamiento de Villa Selvalocos.

El festival destino más importante del país, Selvámonos Oxapampa, celebra sus 17 años por todo lo alto. Este 27 y 28 de junio, el Fundo Cemayu se transformará en el epicentro de una experiencia que fusiona música, naturaleza y cultura, con un cartel de lujo encabezado por Cafres y Bandalos Chinos anuncia además una propuesta de alojamiento revolucionaria: la Villa Selvalocos.

Creado para quienes quieren vivir esta edición desde más cerca, con distintas opciones de estadía según su estilo de viaje, nivel de comodidad y forma de disfrutar el festival, llega Villa Selvalocos.

Más que una alternativa de alojamiento, la Villa Selvalocos nace como una nueva manera de vivir Selvámonos: despertar dentro del entorno del festival, descansar en medio de la naturaleza y elegir entre opciones que van desde una experiencia de camping práctica y accesible, hasta una estadía más cómoda y completa en cabañas y habitaciones.

Camping Base, Camping Plus y Cabañas son las nuevas 3 propuestas que forman parte de esta experiencia pensada para quienes buscan disfrutar Selvámonos con mayor comodidad, descanso y conexión con la naturaleza.
La Villa Selvalocos presenta tres formas de vivir Selvámonos:

•    Camping Base, para quienes buscan una experiencia práctica, cercana al festival y conectada con la esencia del camping.
•    Camping Plus, una versión mejorada con mayor comodidad en espacios, duchas, baños y beneficios diferenciales.
•    Cabañas y habitaciones, pensadas para quienes priorizan descanso, naturaleza y una experiencia más completa durante los días del festival.


(Foto: Difusión)

Como parte de esta propuesta, Villa Selvalocos integra dos aliados de alojamiento: Cabañas Cemayu, ubicadas dentro del mismo fundo donde se vive el festival, y Cabañas Treff, una alternativa rodeada de naturaleza ubicada a pocos minutos en mototaxi. Ambas opciones forman parte del resort oficial de Selvámonos y ofrecen distintas categorías para grupos asistentes que buscan una estadía más confortable y premium.

Con este lanzamiento, Selvámonos refuerza su visión de ofrecer una experiencia cada vez más integral, donde música, cultura, descanso y entorno se conectan en una misma vivencia. Villa Selvalocos busca responder a una necesidad concreta del público: no solo asistir al festival, sino vivirlo de forma más completa, cómoda y cercana.

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