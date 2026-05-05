¿Taylor Swift en Toy Story 5? Estas son las pistas que desatan la teoría

Taylor Swift realizaría una colaboración con la película Toy Story 5. (Foto: Taylor Swift/ Instagram - Pixar Animation)

Estas son las pistas que revelarían que Taylor Swift tendría una colaboración con Pixar.

Diez segundos bastaron para desatar una de las teorías más comentadas del año. Un fondo azul con nubes apareció brevemente en la web de Taylor Swift junto a un contador de 48 horas que desapareció sin explicación, dejando a los fans llenos de dudas.

El detalle clave no fue el reloj en sí, sino la imagen: el icónico cuarto de Andy de Toy Story. La referencia visual fue suficiente para que millones de seguidores comenzaran a atar cabos y plantearan una hipótesis que suena tan improbable como emocionante: una posible colaboración entre la estrella pop y Pixar Animation Studios.

¿Taylor Swift en Toy Story 5?

Tras la desaparición del contador y el regreso del sitio a su estética habitual de 'The Life of a Showgirl', el silencio del equipo de Swift solo alimentó más la intriga. Sin confirmaciones oficiales, los fans activaron su ya conocido "modo detective" y empezaron a reunir pistas que, según ellos, encajan demasiado bien.

Una de las más comentadas proviene de su último álbum, The Tortured Poets Department. En él figura la canción "My Boy Only Breaks His Favorite Toys", cuyo título, en este nuevo contexto, dejó de parecer una simple metáfora para convertirse en lo que muchos interpretan como un guiño directo al universo de juguetes de Pixar.

A esto se suma una reciente aparición pública de la artista, en la que lució un vestido azul cielo con rayas blancas. Un estilismo que, tras lo ocurrido en la web, fue inmediatamente asociado por sus seguidores con el mismo cielo nublado del cuarto de Andy. Para los swifties, nada es casual.

(Foto: Taylor Swift)

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Pero el elemento que terminó de consolidar la teoría fue la coincidencia de fechas. Toy Story 5 tiene previsto su estreno el 19 de junio, día en que también se lanzaría su banda sonora. Esa fecha no es cualquiera: el 19 de junio de 2006 marcó el debut musical de Taylor Swift con "Tim McGraw".

En otras palabras, el estreno de la película coincide exactamente con el vigésimo aniversario de su carrera. Una casualidad que, para muchos, resulta demasiado perfecta. Más allá de las teorías, la idea de una colaboración no parece descabellada.