Foto viral de Marc Anthony y Jennifer Lopez: así lucen gracias a la inteligencia artificial

Gabriel Montero no es hijo de Marc Anthony y Jennifer Lopez. Foto: Instagram

Una imagen hecha con inteligencia artificial desató furor en redes al mostrar cómo lucirían Marc Anthony y JLo. El resultado sorprendió a miles de fans.

Una imagen creada con inteligencia artificial se volvió viral en redes sociales. La foto fue compartida por el youtuber Gabriel Montero en donde se muestra junto a sus “falsos padres” Marc Anthony y Jennifer Lopez. La fotografía sorprendió a miles de usuarios por el nivel de realismo y rápidamente generó todo tipo de comentarios en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

Así lucen Marc Anthony y Jennifer Lopez gracias a la IA

En la imagen viral, ambos artistas aparecen sonrientes y más unidos que nunca, despertando nostalgia entre sus seguidores, quienes recordaron la mediática relación que tuvieron durante los años 2000. Muchos fanáticos incluso aseguraron que la inteligencia artificial logró recrear una versión muy cercana de cómo podrían verse actualmente compartiendo una vida juntos.

La publicación no tardó en convertirse en tendencia y acumuló miles de reacciones en pocas horas. Algunos usuarios destacaron lo impactante que puede llegar a ser la inteligencia artificial, mientras que otros aprovecharon para recordar los mejores momentos de la expareja, considerada una de las más icónicas del mundo del espectáculo latino.



(Foto: Instagram)

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Gabriel Montero no es hijo de Marc Anthony y Jennifer Lopez

Ante la viralidad de la imagen y los miles de comentarios que recibió en sus redes sociales, el youtube mexicano Gabriel Montero aclaró que los famosos artistas Marc Anthony y Jennifer López no son sus padres, sino que solo se trató de imagen creada con inteligencia artificial.

Como se sabe, en la actualidad, el salsero está casado con Nadia Ferreira y la actriz estadounidense se encuentra soltera tras su reciente divorcio de Ben Affleck.