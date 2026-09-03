Black Eyed Peas: Taboo rindió homenaje a la cultura peruana 

Taboo dio voz a representantes indígenas y celebró las raíces del Perú. Foto: captura TikTok

El rapero estadounidense detuvo el concierto de los Black Eyed Peas para rendirle homenaje a los pueblos indígenas del Perú.

El concierto de Black Eyed Peas en Perú tuvo un momento especial cuando Taboo decidió detener por unos minutos el espectáculo para rendir homenaje a los pueblos indígenas del país. El integrante de la agrupación estadounidense sorprendió al público al destacar la riqueza cultural y las raíces originarias peruanas.

La cultura peruana fue homenajeada en concierto de Black Eyed Peas

Taboo invitó al escenario a un grupo de representantes de pueblos indígenas del Perú, quienes aparecieron portando la bandera del Tahuantinsuyo. El gesto provocó una emotiva reacción entre los asistentes y convirtió el momento en uno de los más simbólicos de la presentación.

“De los pueblos indígenas del Perú. Quiero dar gracias. Mis hermanos y mis hermanas, por favor, vengan”, expresó Taboo mientras recibía a los invitados. El artista destacó además la conexión que pudo tener con las comunidades originarias durante su visita al país.

“Tuve la oportunidad de conectar con mi gente, con la gente originaria, con pueblos llenos de poder y de amor. ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Que viva el Perú!”, manifestó el rapero estadounidense ante los aplausos del público.



(Fuente: Radio Planeta)

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Taboo dio voz a representantes indígenas y celebró las raíces del Perú

Taboo también cedió la palabra a una de las personas que se encontraba sobre el escenario. “Hermana, esto es algo muy especial. En este momento quiero que nos diga de qué pueblo y de qué parte del Perú es usted”, expresó, dando espacio para que los representantes compartieran parte de su identidad y cultura.

Uno de los participantes habló primero en quechua y luego se dirigió al público: “Hermanos y hermanas del Perú, venimos de los pueblos indígenas originarios de las regiones quechua, aimara y amazónica. Venimos de Puno, de los Andes y de la Amazonía. ¡Que vivan los pueblos indígenas originarios!”. El homenaje de Taboo se convirtió así en uno de los momentos más emotivos del concierto de Black Eyed Peas en Perú.