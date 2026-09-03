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Bruno Mars y Karol G hacen vibrar a sus fans con el video oficial de 'Still'

Miércoles, 2 de septiembre de 2026 19:13

Karol G estrenó video oficial junto a Bruno Mard y emocionó a fans. (Foto: Karol G/ YouTube)

Karol G y Bruno Mars dejaron registrado uno de los momentos más esperados de su colaboración durante un multitudinario concierto.

Karol G y Bruno Mars sorprendieron a sus seguidores con el estreno del video oficial de 'Still', una colaboración que reúne imágenes de la primera presentación en vivo de ambos artistas en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Karol G y Bruno Mars estrenaron el video oficial de 'Still'

El video muestra los momentos previos al concierto y la llegada de los cantantes al escenario, donde interpretaron el tema frente a más de 50.000 personas. La producción combina escenas en blanco y negro con otras a color.

En algunas imágenes, Karol G aparece preparándose frente a un espejo antes de salir al escenario, mientras Bruno Mars toca la guitarra en su camerino. También se observa a ambos compartiendo en el estadio vacío antes del inicio del espectáculo.

(Foto: Karol G/ YouTube)

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El momento principal del audiovisual es la presentación en vivo de 'Still'. Karol G y Bruno Mars aparecen interpretando la canción mientras el público llena las instalaciones del estadio y acompaña el esperado encuentro musical.

El lanzamiento se realizó este 2 de septiembre, mientras Karol G continúa con su gira 'Viajando por el mundo Tropitour' por diferentes ciudades de Norteamérica. El recorrido tiene fechas programadas hasta el 15 de octubre y posteriormente llegará a otros países de Latinoamérica y Europa.

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