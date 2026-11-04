Britney Spears lanza fuertes acusaciones contra su hermana y expareja

Britney reveló que fue maltratada por su hermana y expareja. (Foto: Billboard)

La artista hizo una fuerte publicación en Instagram y aseguró que está lista para comenzar una nueva etapa lejos de quienes la hicieron sufrir.

Britney Spears volvió a generar polémica con sus declaraciones en redes sociales. Esta vez, la cantante estadounidense lanzó fuertes acusaciones contra su hermana Jamie Lynn Spears y su exesposo Kevin Federline, a quienes señaló de haberla humillado y de actuar a sus espaldas. Además, terminó su mensaje con una contundente frase: "Voy a encontrar una nueva familia".

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Britney Spears reveló que fue maltratada por su hermana y expareja

La publicación fue compartida el domingo 1 de noviembre en su cuenta de Instagram. En ella, la artista de 44 años recordó algunas situaciones que vivió durante sus visitas a Luisiana, donde aseguró que su hermana no le permitía cargar a su sobrina Ivey durante la pandemia de COVID-19.

"Jamie Lynn nunca me dejó sostener a mi sobrina Ivey ni una sola vez cuando la visitaba en Luisiana durante el COVID, en viajes de dos semanas", escribió Britney, dejando en evidencia que todavía existen problemas entre ambas.

La cantante también recordó los momentos difíciles que vivió con Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007. Según contó, su expareja tampoco la trataba bien y aseguró que no le permitía utilizar el baño cuando iba a recoger a sus hijos a la casa donde vivían.

"Ellos me hicieron sentir como una esclava y tienen todas sus cosas secretas que hicieron a mis espaldas, y todo lo que yo hice fue trabajar para mi papá", expresó en su publicación.

(Foto: Britnet Spears / IG)

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Como se recuerda, Britney y Kevin tienen dos hijos en común: Sean Preston y Jayden James. Tras su separación, la cantante realizó pagos mensuales de manutención a su exesposo para ayudar con la crianza de los jóvenes. Este acuerdo terminó después de que ambos alcanzaran la mayoría de edad y Jayden concluyera la secundaria.

Por otro lado, el distanciamiento entre Britney y Jamie Lynn viene desde hace varios años y está relacionado con la tutela legal que controló la vida de la cantante entre 2008 y 2021. La artista ha cuestionado en distintas ocasiones que su familia no la apoyara durante ese periodo.